Daawo mas naadir ah oo labo madax leh oo laga helay Mareykanka

Lahaanshaha sawirka DAVID SCHNEIDER, HERPETOLOGICAL ASSOCIATES Image caption Maskan lagu magacaabo Double Dave ayaa lagu arkay keynta Pine Barrens

Mas ay yartahay in horey loo arkay islamarkana qaba labo madax ayaa laga helay keyn ku taalla gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka.

Maskan oo lagu magacaabo,Double Dave, ayaa bishii hore la arkay islamarkana waxaa soo qaaday koox ka shaqysa arrimaha deegaanka.

Maskan yar ayaa waxaa uu leeyahay labo madax oo rasmi ah ,afar indhood iyo labo carab oo kala madaxbanaan oo labada af ku kala yaala.

"Aad ayay u adagtahay in Maskan uu ku badbaado duurka," waxaa sidaasi yiri Dave Schneider oo ah khabiir dhanka deegaanka.

Waxa uu intaa ku daray in Maska ay ku adkeyd in uu xamaarto markii uu isku dayayay inuu baxsado taasi oo u sahlanaan lahayd in ay qabtaan dadka ugaarsada.

Mr Schneider oo ah khabiir dhanka deegaanka ah ayaa sheegay in isaga iyo saaxibadiis ay markii ugu horeysa ay Maskan labo madaxlaha ah ee Double Dave ay ku arkeen 25 August keynta Pine Barrens.

Mas labo madax leh oo mar la arag ah ayaa laga helay Virginia

Arrintan ayaa dhacday xilli ay daraasad ku sameynayeen Masaska nooca rattlesnake oo dhalayay.

Masaska labada madax leh ayaa caadiyan waxay dhashaan iyaga oo mataaano isku dhagan ah.

Magacan Double Dave ayay u bixiyeen sababtoo ah Mr Schneider iyo saaxibkii ayaa waxaa labaduba magacooda ugu horreeya uu yahay David.

Mr Schneider ayaa BBC u sheegay in uu ogolaanshiyo ka helay maamulka gobolka New Jersey si uu Maskan u hayo islamarkana uu u darso.

"Waan xanaaneyn doonaa," ayu yiri.