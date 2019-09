"Waxaan lacag dhan 1 milyan oo doolar u uruuriyay si cudurka i hayo aan uga daweeyo dadka kale"

Lahaanshaha sawirka TERRY FOX FOUNDATION Image caption Will Dwyer

Afartan sano ayay ku qaadatay ninkan 94 jirka ah ee u dhashay dalka Canada in lacag dhan hal milyan oo doolar uu u uruuriyo xarun cilmibaaris ah oo lagu baaro cudurka Kansarka oo fara ba'an ku haya dad badan oo ku nool dalkaas.

Will Dwyer ayaa sheegay in isaga uu la nool yahay cudurka Kansarka, balse ujeedkiisa uu yahay sidii uu cudurkaas uga badbaadin lahaa dadka kale. Wuxuu intaa raacyay in wali uu ku guda jiro dadaalka arrintaas ku saabsan.

Ninkan ayaa ujeedada ugu weyn ee uu u billaabay uruurinta dhaqaalahan ahayd in uu ku sharfo hooyadii iyo qaar kale oo ka mid ah qoyskiisa oo u dhintay cudurka Kansarka, balse markii dambe isagii ayaaba laga helay cudurka, taas na ay sii dardargelisay dadaalkiisa ku aadan arrintan.

Mr Dwyer oo ka soo qeyb qaatay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxa uu ka qey bgali jiray xaflado lacagaha lagu yabooho tan iyo sanadkii 1981-kii.

Xafladda dhaqaale uruurinta ah oo sanadkiiba mar la qabto ayaa sanadkii ugu dambeeyay lagu yaboohay lacag dhan 568 kun oo doolar, si loogu sameeyo xarun lagu baaro cudurka Kansarka, isla markaana lagu ogaado dawentiisa iyo waxyaabaha keena.

Mr Dwyer ayaa toddobaadkan ka war helay in lacagtii uu uruurin jiray ay gaadhay hal milyan oo doolar, balse waxaa uu sheegay in hami kale uu leeyahay oo ah sidii uu uga guul gaari lahaa ujeedka xiga.

Lahaanshaha sawirka ED LINKEWICH Image caption Terry Fox

"Waxaan rajeynayaa in aan isku dayo sidii aan uga guul gaari lahaa Malyanka kale," ayuu yiri.

Hooyadii ayaa ku dhimatay da'da 51, oo waxaa asiibay cudurka Kansarka, waxaana sidoo kale cudurkaas uu ku waayay laba caruur ah oo uu dhalay.

Balse wiilkiisa ugu weyn ayaa waxaa u dhintay isagoo 22 sano jir ah, oo waxay isku da' ku dhinteen Terry Fox oo ah nin aad ugu ololeyn jiray ka hortaga cudurka Kansarka.

Fox oo lugtiisa midig ku waayay cudurka Kansarka ayaa taariikhda galay, kadib markii uu orday masaafo dhan 5,373 Kilomitir. Ninkan ayaa waxaa uu ordayay 143 cisho, si uu u uruuriyo lacag lagu sameeyo cilmibaarista Kansarka iyo wacyigelin ku aadan cudurkaas.

Fox ayaa ku hanweynaa in guud ahaan dalka Canada uu lug ku soo maro, hase yeeshee xaaladiisa caafimmaad ayaa u saamixi weyday, oo cudurkii Kanasarka ee hayay ayaa ku faafay sambabaha jirkiisa, kaa oo markii dambe uu u dhintay.

Will Dwyer ayaa cudurka laga daweeyay laba sano kahor, balse wuxuu kusoo labakacleeyay mar kale, wuxuuna hadda ku faahay qeybo badan oo ka mid ah jirkiisa.

Wiil uu dhalay ayaa sheegay in warka wanaagsan ee ay maqleen uu yahay in cudurkaas uusan haatan lahayn khatartii hore.