"Gabadheyda waxaad siisay dawo cayilka lagu yareeyo, wayna ku dhimatay"

Image caption Ninka ayaa qirtay inuu dawadaas ka iibiyay gabadha balse uu ka xunyahay geerideeda

Nin ay gabdhiisa ku geeriyootay dawo ay cayilka ku dhimeysay ayaa u safray si uu fool ka fool uga hortago ninkii daawadaas ka iibiyay inantiisa, kaasoo waddan kale ku sugnaa.

Gabadha 21 jirka ahayd ee uu dhalay Doug Shipsey oo lagu magacaabi jiray Bethany ayaa si xad dhaaf ah u cintay dawadaas loo yaqaanno DNP, sanadkii 2017-kii.

DNP waa maadooyin la isu geeyay oo qarnigii 20-aad loogu isticmaali jiray howlaha wax soo saarka warshadaha. Hase yeeshee, sanadkii 1933-kii, cilmi baare Mareykan ah ayaa shaaca ka qaaday in marka ay bani'aadanka isticmaalaan DNP ay si aad u saameyn badan u xoojiso unugyada hoos u dhiga miisanaka jirkooda, ka dibna waxaa suuqyada loo soo galiyay si ay dadka cayilka ka bato isugu caateeyaan.

Waddamada caalamka qaarkood, sida Ingiriiska ayey sharci darro ka tahay in dawadaas la warshadeeyo, la iibiyo ama la isticmaalo, waxaana lagu sheegay in ay sun badan ku jirto.

Wariyaha BBC-da, Adina Campbell ayaa ku wehlineysay safarka uu aabaha gabadha dhimatay dhalay ku tagay dalka Ukrane, halkaasoo aysan mamnuuc ka ahayn in la warshadeeyo ama la iibiyo dawada DNP.

Image caption Adina Campbell oo ka tirsan BBC-da ayaa ku wehlineysay safarka

Wuxuu donayay inuu la kulmo ninka uu aaminsan yahay in uu sabab u yahay dhimashada gabadhiisa, uu jeclaa.

"Aad baan u walwalsanahay, laakiin waxaan rabaa inaan wajaho ninkaas, safarkan dheerna sababtaas awgeed ayaan usoo galay, ina keen", sidaas waxaa yiri Mr Shipsey, ka dib markii ay isaga iyo gabadha wariyaha ah ka dageen gaarigii ugu dambeeyay.

Wuxuu BBC-da u sheegay inuu niyad jab weyn dareemayay.

"Ma aanan helin waqti aan gabadheyda ugu baroor diiqo, waxaana doonayaa, oo aan halkan u imid inaan isku dayo sidii aah caddaalad ugu heli lahaa iyada iyo in aan ka hor tago waxaan inay ku dhacaan dadka kale ee da'da yar, taasina waxay na siineysaa aniga, xaaskega iyo qoyskeygaba sabra", ayuu yiri Doug Shipsey.

Isagoo ka hadlaya hamiga uu ka qabo in wax loo qaban doono ayuu yiri: "Kaliya waxaan rajo qabaa in marka ay sawirkeeda ka eegaan indhaheeda ay ilmeyn doonaan, waxaana rajo ka qabaa in taas ay dareen galin doonto, dabcan waalidiinteeda ma aha laakiin waxaa wax tari karta inay indhaheeda eegaan oo ay garwaaqsadaan inay nala sii joogi lahayd haddii aysan arrintaas dhici lahayn, ka dibna ay gacan ka geystaan in waxan oo kale aysan mar dambe soo laabanin".

Image caption Bethany waxay ahayd 21 jir marka ay dhimaneysay

Kadib markii uu aabaha weerarka gaadmada ah ku qaaday halkaas, nin ayaa la xiray balse goor dambe waxaa la sii daayay isagoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin.

Sababtoo ah dalka Ukraine waa laga oggolyahay warshadeynta iyo iibinta dawada DNP.

Markii ugu horreysay wuxuu tagay saldhigga booliska ee maxalliga ah, waxayna saraakiishu u sheegeen inay kiiskaas dib u eegi doonaan.

Image caption Booliska ayaa aabaha ku qanciyay inay kiiska dib u eegi doonaan

Markaas ka dibna wuxuu booqday gurigii laga soo diray dawada ay gabadhiisa ka dalbatay dhinaca Internet-ka.

Halkaas ayuuna ku wajahay ninka uu aaminsan yahay inuu dawadaas soo diray, gabadhiisana heshiiska kula galay.

Markii uu hortiisa tagay ayuu sawirkeeda tusay, wuxuuna isagoo looga turjumayo ku yiri: Waxaad ka iibisay dawadii DNP-da ee dishay, waxaan daawanayay iyadoo dhimaneysa muddo 4 saacadood ah, isbitaalka gudihiisa".

Ninkii ayaa ku jawaabay: "Runtii aad baan uga xumahay, way fiicnaan lahayd inaan ka hor tagi karo arrintaas ama aan awood u leeyahay inaysan dhicin".

Wuxuu qirtay inuu dawada ka iibiyay gabdha, laakiin wuxuu meesha ka saaray in ujeeddadiisu ay ahayd inuu qof u adeegsado sidii uu naftiisa ugu dili lahaa, wuxuuna ku adkeystay in uusan sabab u ahayn geerida Bethany.

Doug Shipsey ayaa sheegay inuusan fileynin wixii uu kala kulmay ninkan, wuxuuna sheegay inuu ku qancay qaabka uu raalli galinta u siiyay.