'Kim Jong-Un wuxuu diyaar u yahay inuu la kulmo Trump'

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Mr Trump iyo Mr Kim 30 June,

Kuuriyada Waqooyi ayaa doonaysa in ay dib u bilawdo wadahadalada Niyukleerka ee ay kula jirtay Mareykanka ,waxaa sidaasi shaacisay wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi.

Choe Son-hui ayaa sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay dib u so cusboonaysiiyaan "wadaxaajood dhamesytiran" oo ku saabsan waxyaabo ay labada dhinac ku heshiiyeen.

Hadalkeeda ayaa yimid ka dib markii xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa carab baabay rajada uu ka qabo in wadahadalada ay dib u bilaabmaan.

Saacado ka dib markii Ms Choe ay hadashay ka dib markii ay Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay labo gantaal oo ah kuwa ridada gaaban.

Waa mid ka mid ah tijaabadii ugu dambeysay tijaabooyiin is xig-xigay oo ay samaysay bilooyiinkii ugu dambeeyay.

Kulankoodii ugu horreeyay waxay madaxwayne Donald Trump iyo Kim Jong-Un ay ku heshiiyeen "in la dhameystiro qorshaha in gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caaggan hubka Niyukleerka" balse faafaahin kama aysan bixin waxa ay ula jeedaan iyo sida arrintan loo dhaqangalin karo.

Wadaxaajoodyada ayaa guuldareystay ka dib kulankii bishii February, ay ku yeesheen magaalada Hanoi.

Maxay yiraahdeen Kuuriyada Waqooyi?

Ms Choe ayaa sheegtay Isniintii in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso in kulan "fool ka fool ah ay la yeeshaan Mareykanka waqtiga cayimana lagu heshiiyo dabayaaqada bisha September.

Bayaan ay soo saartay ayaa waxay Washington ugu baaqday inay si cusub u wajahaan si ay u sii noolaato rajada laga qabo heshiis la gaaro.

"Waxa aan rajeynayaa in dhinaca Mareykanka ay la imaan doonaan qaab cusub oo ku saleysan qiimeyn ay dan ugu jirto labada dhinacba islamarkana la aqbali karo," waxaa sidaasi ka so xigatay Ms Choe wakaalada wararka ee Reuters.

Shirkii ugu dambeeyay ee ay labada dhinac yeeshaan ayaa waxaa la isku afgaran waayay qaadida cunaqabataynta saaran Kuuriyada Waqooyi.

Lahaanshaha sawirka KCNA via AFP Image caption Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa sawirkan bahisay 24 August

Maxay yihiin gantaalada cusub ee la tijaabiyay?

Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegeen in labo gantaal ay Talaadadi tijaabiyeen ciidamada Kuuriyada Waqooyi.

Gantaaladan ayaa waxaa lagu gamay dhanka Koonfureed ee Kaechon ee Koonfurta gobolka Pyongan wuxuuna gaaray gantaalka 330km .