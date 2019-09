Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Neymar ayaa beeniyay eedaha Ms Trindade.

Booliska dalka Brazil waxay dacwad ku oogeen haweeney sheegtay in uu laacibkan caalamiga ah, Neymar, uu ku kufsaday hoteel ku yaalla magaalada Paris ee dalka Faransiiska, bishii May.

Booliska waxay sheegeen in haweeneyda ay isku deyday in ay marinhabaabiso hannaanka cadaaladda.

Najila Trindade iyo seygeedii hore Estivens Alves, ayaa lagu eedeeyay in ay booliska been u sheegeen, ayna isku deyeen in ay qiyaamaan ciyaaryahanka.

Neymar oo u dheela kooxda Paris St-Germain waxaa laga tuuray dhammaan eedaha ah in uu qalad sameeyay.

Qareenka u doodaya Ms Trindade wuxuu sheegay in go'aanka booliska uu ku noqday fajac iyo amakaak.

Cosme Araújo wuxuu beeniyay eedaha booliska, wuxuuna sheegay in gabadha uu u doodayo aysan weligeed kala hadlin Mr Alves arrimo shirqool ah oo lacag lagaga qaadanayo ciyaaryahanka.

Kiiska dhacdana wuxuu muddo isbuucyo ah ugu sareeyay cinwaannada wargeysyada ka soo baxa Brazil iyo daafaha caalamka.

Balse wuxuu soo shaacbaxay bishii June, markii laacibkan u ciyaara kooxda Paris St-Germain uu baahiyay muuqaalka oo toddobo daqiiqo ah oo uu geliyay bartiisa Instagram. Wuxuu sheegay in kufsi lagu eedeeyay.

Wuxuu sidoo kale baahiyay farriimo WhatsApp ah iyo sawirro oo uu sheegay in ay haweeneyda u soo dirtay.

Muuqaalka wuxuu ku sheegay in uu ku qasbanaaday in arrinta uu bulshada u soo bandhigo "si uu u caddeeyo in waxba uusan sameyn".

Wuxuu tilmaamay in baraha Bulshada ay isku barteen. Isagana uu bixiyay qarashka safarkeedii Paris ay ku tagtay. Waxay sameeyeen fara-ka ciyaar ka dibna, Ms Trindade waxay ku noqotay Brazil waxayna aaday Booliska iyadoo ciyaaryahan Neymar ku eedeysay inuu weeraray.

Ka dib way isa soo bandhigtay waxayna wareysi siiyay telefishin. Waxayna baahisay muuqaal muujinaya khilaaf dhexmaray labadooda.

Booliska waxay markaa ka dib dacwad khiyaano ku oogeen Ms Trindade oo lagu eedeeyay inuu si hoose arrinta u abaabulay oo musuq uu doonayay, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP.

Neymar wuxuu beeniyay eedaha dhammaan wuxuuna sheegay in la doonayo in xoog wax looga qaato.

Booliska waxay gal-dacwadeedka kiiska xireen dhammaadkii bishii July.

Xeer ilaaliyaha guud ee São Paulo, ayaa sheegay in kiiska la laalay ka dib markii caddeymo ku filan loo waayay.