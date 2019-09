Israa'iil oo beenisay inay basaaseysay Aqalka Cad ee Mareykanka

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu

Ra'isal Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si cad u dafiray warka ku saabsan inuu dalkiisa basaasayay Mareykanka.

Saddex saraakiil oo sarsare ayaa sheegay inay u badan tahay in Israa'iil ay ka dambeeysay 3 aaladood oo ah kuwa wax basaaso oo laga helay Aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo.

Laakiinse warbxin laga soo saaray xaafiska Netanyahu ayaa lagu sheegay in hadalkaasi ka soo yeeray saraakisha uu yahay mid aan xaqiiqda ku saleysnayn.

Madaxweyne Donald Trump oo ay Khamiistii shalay ahayd weriyeyaasha weediyeen warkaasi ku aaddan basaasnimada lagu eedeeyay Israa'iil ayuu Trump sheegay in uusan aamisnasanayn in Israa'iil ay basaaseysay Mareykanka.

''Way adagtahay inaan aamino arrintan, sababtoo ah xiriirkayga ku aaddan Israa'iil aad buu u wanaagsanaa'' ayuu yiri Trump, isagoona soo xiganayay ka bixitaankii heshiiskii niyukleerka ee Iran iyo go'aankii muranka badan dhaliyay ee maamulkiisa safaaradda Mareykanka ugu soo rareen Quddus.

''Ma aaminsani warkaasi. Waxkasto waa suuragal balse ma aaminsani''.

Maxay warbixinta lagu sheegay?

Eedeymaha Israa'iil loo soo jeediyay ayaa waxaa lagu daabacay wargeyska Politico khamiistii shalay ahayd.

Teleefoon Caalami ah oo loo yaqaano StingRays ayaa la sheegay in laga helay meel aan sidaa uga fogeyn madaxtooyada Mareykanka iyo oobo kale oo muhiim ah oo ku yaalla Washington.

Aaladahaan ayaa waxay u shaqeeyaan sida Mobeelada, waxay sheegaan macluumaadka goobta uu qofka ku sugan yahay iyo xitaa macluumaadka kale ee wicitaannada.

Lahaanshaha sawirka Reuters

Mid ka mid ah saraakiishii hore ayaa wargeyska u sheegay in aaladda StingRays ay u badan tahay in loogu talagalay in lagu basaaso Madaxweyne Trump. Waxa uu sarkaalka sheegay inaysan cadayn inay ku guulaysteen basaasnimadooda.

FBI oo baaritaan ku sameeysay halka ay ka yimaadeen aaladaha. ''Way iska caddayd in Israa'iil ay ka dambeysay'', ayuu Politico u sheegay sarkaalkaan hore.