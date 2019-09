Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Ku dhowaad 3,000 oo qof ayaa lagu dilay weerraradaas

Laanta dambi baadhista Maraykanka ee FBI ayaa soo saartay xog ku saabsan nin Sacuudiga u dhashay oo la sheegay in uu xidhiidh la lahaa raggii qaaday weerarkii 11-kii September ee sannadkii 2001-dii ka dhacay Maraykanka.

Dadka xogtan soo saaray oo ku sugan New York ayaa sheegay in dacwad oogaha guud William P. Barr uu si gaar ah macluumaadkaas ugu gudbiyey qareenada u doodaya qoysaskii dadkoodu ku dhinteen weeraradaas.

Booqortooyada Sacuudiga ayaase si joogto ah u beeninaysay ku lug lahaanshaha weeraradaas. Sidoo kale wax faallo ah oo warbixintan ku aaddan kama soo bixin safaaradda Sacuudiga ee Washington.

FBI-da ayaa sheegtay in warbixintan oo la diyaariyay sannadkii 2012-kii aan lagu xusin masuulkaan Sacuudiga u dhahay balse "baadhitaanku aanu dhammaan".

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Kiiskaan oo dhacay sannadkii 2003, ayaa waxaa sare u qaaday markii Congress-ku ay meel mariyeen xeer fududaynaya in dawladaha ajnabiga ah la maxkamadayn karo haddii ay ku lug yeeshaan argagixisada.

Dacwad oogeyaasha ayaa isku dayaya in ay macluumaad ka soo xigtaan warbixinta FBI-du ay diyaarisay sannadkii 2012-kii kaas oo tilmaamayey in hay'addaasi baadhitaan ku hayso masuuliyiinta Sacuudiga u dhasay ee kala ah, Omar al-Bayoumi iyo Fahd al-Thumairy, kuwaas oo la sheegay in ay jirto caddayn muujinaysa in gacan saddexaad oo aan la magacaabin ay caawinaad waddiisatay inta aanay weerarradu dhicin.

Sida lagu sheegay warbixinta FBI magaca qofkaas qareenada oo kaliya ayaa ogaan kara. Waxaana intaas lagu daray in faahfaahin dheeri ah la soo saari doono toddobaadyada iyo bilaha soo aaddan.