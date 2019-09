Cayilnaanta oo la isku caayo ma horseedi kartaa is caateyn?

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Markii daadihiyaha barnaamij ka baxa taleefishin ku yaalla Maraykanka oo magaciisu yahay Bill Maher uu ku baaqay in lasoo celiyo dhaqankii ahaa in dadka lagu caayo cayilnaantooda, ayaa waxaa usoo jawaabay nin dhiggiisa ah, James Corden.

Jawaabtaas ayaa noqotay mid aad u faaftay.

"Waxaa la caddeeyay in dadka oo cayilka lagu caayo ay hal sheey samayso, taas oo ah in qofka uu is ceebeysto, in uu aad u niyad jabo, kuna koco dhaqamo waxyeeleyn kara sida in uu cuntada aad u cuno" ayuu yiri James.

Waxa uu intaas ku daray in haddii cayilka oo la'isku caayo ay wax ka tarayso dhimiska miisaanka, in aanan iskuulaadka lagu arkeen carruur cayilan.

Balse waxaa la'is weeydiin karaa in James uu dhabta ka hadlayo maadaama tirakoobyo la sameeyay lagu ogaaday in dadka ku nool Ingiriiska iyo Maraykanka ay boqolkiiba saami badan yihiin kuwa cayilan.

Maraykanka ayuu tirakoobka ugu badanyahay, dadka qaangaarka ahna 70% ayaa cayilan.

Nin horey u ciyaari jiray kubbada Baseball, Kevin Youkilis ayaa sheegay in miisaankiisa oo saa'id ahaa awgeed ay kaliftay in mihnadiisii ciyaaraha ay galaafatay maadaamaa tabobarayaasha aysan wax danan ah u muujinin.

Prof Jane Ogden oo ka tirsan jaamacadda Surey ayaa sheegtay in dadka oo lagu ceebeeyo cayilnaantooda aysan waxbo soo kordhinaynin, dhib ay keento mooyaane.

Victoria Abraham oo 19 jir ah, degenna New York ayaa sheegtay in ay ka mid tahay dadka dhibaatada maskaxeed iyo tan nololeed ay kasoo gaareen afka wax laga yiri oo ku saabsan miisaankeeda, waxayna sheegtay in markasta oo wax laga sheego in ay xaafada aadi jirtay, kadibna raashiin badan sii cuni jirtay si ay u nafisto.

Prof Ogden waxa ay sheegeysaa in cayilnaanta ay horseeddo xanuunada kansarka, macaanka iyo wadne xanuunka, tahay in wax laga qabto, balse aysan ahayn in qof lagu ceebeeyo miisaankiisa jirka.

Waxa ay sheegtay in xitaa haddii qofka uu dhimo miisaankiisa, in ceebeynta ay saamayn kale oo xun ku yeelan karto caafimaadka qofka.

Will Mavity oo 25 jir ah ayaa sheegay in duruufta ay ku kaliftay in uu sameeyo jimicsi badan, dhaawacyana ay gaaraan isaga oo isku dayaya in uu is caateeyo, si uu uga fogaado in wax laga sheego.