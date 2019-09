Haweeney qiratay dembi ah "dalxiiska carruur dhalidda" Mareykanka

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dongyuan Li waxay dadka bari jirtay sida looga gudbo xafiisyada socdaalka Mareykanka.

Haweeney u dhalatay Shiinaha ayaa qiratay in ay gashay dembi ah in ay jebisay shuruucda Federaalka ee Mareykanka iyadoo ka shaqeyneysay "dhalmada dalxiiska" oo ay u sameyneysay dad u dhashay Shiinaha kuwaas oo lacag ku bixin jiray si carruurtooda ay ugu dhashaan Mareykanka oo ay u noqdaan muwaadiniinta dalkaas.

Dongyuan Li waxay sheegtay in shirkaddeedu ay caawisay dadka Shiinaha ee dhaqaalaha haysta in ay soo galaan Mareykanka si ay carruur ugu dhalaan halkaas.

Ms Li waxaa suuragal ah in macaamiisheeda ay bari jirtay sida loo khiyaano laanta socdaalka Mareykanka ee looga qariyay uurka.

Waxay arrintaan ka faa'iday $3 milyan oo dollar oo akoono kala duwan loogu shubay.

Ms Li, oo la filayo in la xukumo bisha December ee dammaadka sannadkan 2019-ka, waxay wajeheysaa illaa 15 sano oo xabsi ah.

Maxay ahayd Shaqadeeda?

Dongyuan Li waxay qiratay in muddadii u dhexeysay 2013 illaa 2015, ay shirkaddeeda ee loo garanayo Adeegga You Win USA Vacation, ay dadka Shiinaha - oo ay ka mid yihiin saraakiisha dowladda - ay ka qaadi jirtay $40,000 illaa $80,000 oo dollar, si ay ugala taliso sida canug loogu dhalo Mareykanka gudihiisa.

Taas waxay canugga siineysaa faa'iido ah in uu noqdo muwaadin Amerikaan ah.

Barteeda Internet-ka, waxay ku faantay in ay leedahay illaa 500 oo macaamiil ah. Waxaa ku qornayd in noqosha Amerikaan ay tahay "muwaadinnimada ugu soo jiidashada badan" ayna xaqiiqo kaaga dhigeyso "mudnaanta koobaad ee shaqo aad uga heli karto dowladda Mareykanka".

Ms Li waxay macaamiisheeda u sheegi jirtay in marka hore ay u adaan dhanka Hawaii halkaas oo ay aaminsanayd in ay fududahay in laga gudbo xuduudaha Mareykanka, ka dibna waxaa loo duulin jiray Los Angeles oo guryo ay degaan loogu sii diyaraain jiray.

Waxay sidoo kale qiratay in macaamiisha ay kala talinjirtay sida looga jawaabo su'aalaha qunsuliyadda Mareykanka ee ku taalla Shiinaha, waxaana ka mid ahayd in ay sheegeen been ah in Mareykanka ay soo joogayaan laba Isbuuc oo keli ah.

Xaqiiqada waxay ahayd in ay joogayaan illaa seddax bilood si ay canugga ay caloosha ku sidaan ugu dhalaan Mareykanka gudihiisa.

Maxay yihiin dembiyada lagu oogay?

Ms Li waxay qiratay hal dembi oo ah Khiyaano ay ka gashay socdaalka iyo hal dembi oo ah isdabamarinta arrimaha fiiisaha ama dal ku galka.

Qirashadeeda ay heshiiska kula gashay maamulka Federaalka waxaa qeyb ka ah in Ms Li ay soo celiso hanti gaareysa $850,000 iyo gurigeeda oo qiima ahaan gaaraya $500,000 oo dollar iyo dhowr gaari oo ah nooca loo garanayo Mercedes Benz.

Maxay tallaabadaas sharci darro u ahayd?

Inkastoo aysan sharci darro ahayn in Mareykanka la booqdo, carruurna halkaas lagu dhalo, haddana in si been ah fiisaha lagu helo ayaa dembi ah.

Maamulka waxay sheegeen in Dongyuan Li ay dhiiragelineysay faa'iidada ay leedahay in carruur lagu dhalo gudaha Mareykanka, taas oo ay ka mid noqon karto in qoyska ay ku helaan xuquuq ay ugu noolaadaan Mareykanka.

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horey u sheegay inuu meesha ka saari doono xuquuqda ku dhalashada Mareykanka.