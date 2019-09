Maxay tahay jawaabta ay dowladda federaalka Somaaliya siisay Axmed Madoobe?

Image caption Wasiirka gaadiidka ee Soomaaliya

Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa si adag uga jawaabtay eedeyn kulul oo uga timid dhinaca maamulka Jubbaland ee uu majaraha u hayo Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).

War-saxaafadeed maanta ay soo saareen mas'uuliyiinta Jubbaland ayey ku sheegeen in dowladda Federaalka ay si gaar ah duullaan ugu tahay magaalada Kismaayo ee xarunta u ah maamulkooda, iyagoo caro ka muujinaya go'aankii diyaaradaha ku wajahan Kismaayo loogu amray inay marka hore Muqdisho maraan.

Hase ahaatee, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Maxamad Cabdillahi Salaad Oomaar oo ka falceliyay eedeyntaas ayaa BBC-da u sheegay inay amarka diyaaradaha u soo saareen amniga qaranka dartiis, isagoo intaa ku daray in markii la hubiyo in diyaaradaha tagaya halkaasi aanay khatar ku ahayn amniga wadanka go'aankaasi dib loola laaban doono.

Wuxuu wasiirku si cad u sheegay in xukuumadda dhexe aysan ku kalsoonaan karin maamulka hadda gacanta ku haya Kismaayo.

"Waa iska caadi in diyaaradaha dibadda ka yimid ee tagaya gobollada dalka ay soo maraan magaalada caasimadda ah, tanna waxaa keentay kaliya inaan qaadanno mas'uuliyaddii ahayd maamulka xuduudaha iyo hawada Soomaaliya waxa soo galaya iyo waxa ka baxayaba, maadaama aysan jirin dowlad la aqoonsan yahay oo mas'uuliyaddeedi aan ku halleyno, waxaan Xamar ku qabannaa waajibkii na saarnaa oo kaliya".

Go'aankan ayaa caqabad weyn ku noqday dadweynihii deegaannada kale ee Jubbaland ka safrayay ee adeegyada caafimaad u tagi jiray magaalada Kismaayo, kuwaasoo hadda ku khasban inay kharash badan ku bixiyaan socdaalka ay diyaaradaha Kismaayo u socda marka hore ugu sii hakanayaan magaalada Muqdisho.

Laakiin wasiirka ayaa beeniyay in in qarashkaas uu aad u badan yahay, wuxuuna sheegay in wali go'aankooda uu yahay in "diyaarad kasta oo tageysa ama ka baxeysa Kismaayo ay garoonka Muqdisho soo marto".

Maxaa lagu yiri War-Saxaafadeedkii kasoo baxay Jubbaland?

Lahaanshaha sawirka SBC Image caption Dhammaan diyaaradaha Kismaayo tagaya ama ka baxaya ayaa lagu amray inay maraan Garoonka Aadan Cadde

Maamulka Jubbaland ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka ee Soomaaliya inay waddo qorsheeyaal ay duullaan iyo xasrad kaga abuureyso magaalada Kismaayo.

Jubbaland waxay sheegtay in "Khasaaraha ka dhasha dagaalkaas ay mas'uuliyadeeda qaadayaan madaxda dowladda Federaalka"

War saxaafadeedka kasoo baxay maamulka ayaa lagu sheegay in xayiraadda diyaaradaha ay dhibaato ku reebtay shacabka ku nool halkaas.

Waxay ha'yadaha gargaarka ugu baaqday in gargaar ay lasoo gaaraan shacabka ku dhibaateysan Jubbaland.

"Waxaan beesha caalamka ugu baaqeynaa in xayiraadda iyo cunaqabateynta sharci darrada ah laga qaado shacabka Jubbaland" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay maamulka Jubbaland.

"Axmed Madoobe waa Madaxweynihii hore"

Lahaanshaha sawirka JUBBALAND TV Image caption Axmed Madoobe ayaa dib loogu doortay doorashadii madaxweynaha Jubbaland ee muranka dhalisay

khilaafka u dhexeeyo Jubbaland iyo Dowladda Dhexe ayaa cirka isku shareeray markii Jubbaland ay ka dhacday doorasho muran badan uu ka dhashay oo dib loogu doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.

Hase yeeshee Wasaaradda arrimaha gudaha ee Dowladda federaalka ayaa ku gacan seyrtay natiijada kasoo baxday doorashadaas.

Wasiirka gaadiidka ee Soomaaliya ayaa dhinaca kale ka hadlay xaaladda maamulka Jubbaland, wuxuuna muujiyay khilaafka xooggan ee wali ka dhex taagan dowladda dhexe iyo maamulka uu hormuudka ka yahay Axmed Madoobe.

"Axmed wuu ahaan jiray madaxweyne, muddo 7 sano ah ayuu madaxweyne kasoo ahaa Jubbaland laakiin hadda waa madaxweynihii hore ee Jubbaland, cabashooyinka uu soo gudbinayana waxay ka mid yihiin cabashooyinka ay soo gudbiyaan dadweynaha caadiga ah, wuxuuna hadda ka mid yahay shacabka", ayuu yiri Maxamad Cabdillahi Salaad Oomaar.