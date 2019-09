"Waxaan la'ahay aragga iyo maqalka balse qalbiga ayaa wax ku arkaa"

Lahaanshaha sawirka The Travel Show, BBC News Image caption Tony Giles ayaa waxaa uu booqday dalal ay Itoobiya kamid tahay

"Waxaan booqday qaarad walba oo ku taala dunida, oo ay kamid tahay Antarctica. Ujeedkeygu wuxuu yahay in aan booqdo dal walba oo caalamka ku yaala," ayuu yiri Tony Giles oo ah nin arag iyo maqalkaba la'.

Hammiga uu u hayo in uu safro ayaa keentay in uu booqdo 130 dal oo caalamka. Barnaamijka BBC-da Travel Show ayaa ninkan kula kulmay dalka Itoobiya oo haatan uu ku sugan yahahy.

Qaabka uu wax u dareemo

"Waxaan maqlaa dadka oo hadlaya, waxan fuulaa buurah, sidaas ayaanna ku dareemaa waxwalba iyo goob walba oo aan joogo," ayuu yiri.

Giles ayaa laabaatankii sano ee u dambeysay wakhtigiisa ku dhameystay safar iyo sidii uu usoo arki lahaa meelo cusub oo dunida ah.

Intii uu ku guda jiray safaradaasii Giriiga wuxuu halkaas kula kulmay saaxiibtiisa oo iyaduna araga la'.

Sannadkii la soo dhaafay, dalka Ruushka ayay labadooduba u wada safreen, waxayna dhan walba uga goosheen dalka dunida ugu weyn iyagoo adeegsanaya Tareen. Balse inta badan isaga oo kaliya ayaa safra.

Kharashka ku baxa safarkiisa

Lacag uu aabihii ka dhexlay markii uu shaqada hawlgabka ka noqday ayuu Giles sheegay in uu u adeegsado safaradiisa, si wanaagsanna uu u qorsheeyo.

Hooyadii ayaa sidoo kale gacan ka siisa arrintan, waxayna u jartaa tikidhada, maadaama shirkadaha duulimaadyada aysan badankoodu lahayn adeegyada gaarka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka.

Inta uusna gelin safarka wuxuu xiriir la sameeyaa dad ku sugan dalalka uu u safrayo, kuwaa oo uu isleeyahay "way kaa caawin karaan waxwalba oo aad u baahan tahay".

Dhibaatooyiinkii uu la kulmay Giles

Image caption Tony Giles ayaa aad uga helo safarada uu ku tago caalamka

Wuxuu jiray 9 bilood, markii la ogaaday in uu naafo ka yahay aragga. Markii uu 6 jiray wuxuu beelay maqalka. Wuxuu hadda isticmaalaa qalab casri ah oo ka caawiya in uu wax maqlo, inkastoo wali uusan si fiican wax u maqlin.

Wuxuu sidoo kale wax kusoo bartay iskuul gaar ahoo ay dhigtaan dadka qaba baahiyaha gaarka.

Hasayeeshee xaaladiisa caafimmaad ayaa wali ah mid aan sahlaneyn. Waxaa ku dhacay caabuq sababay in mid ka mid ah keliyahiisa ay shaqeyn weydo, laguna qasbanaaday in la badelo.

Aabihii wuxuu dhintay isagoo 15 sano jir ah. Saaxiibkii oo isna ahaa naafo ayaa dhintay.

"Arrimahaas oo dhan waxay igu dhaliyeen in aan yeesho balwad ah in aan cabo khamriga, oo an muddo 6 ilaa iyo 7 sano aan cabayay, markii aan joojiyay cabista khamriga, waxaan ogaaday in ay jiraan waxyaaba kale oo aan sameyn karo."

Wuxu go'aansaday in uusan ku laabanin Mareykanka oo dhamaan goboladiisa uu booqday.

"Mid ka mid ah waxyabaaha igu dhaliyay in aan safro waa sidii aan isaga mashquulin lahaa xaaladihii aana soo maray".

"Mar ba marka dambeysa ee aan dad la kulmo waxaan ogaadaa in dadka ay doonayaan in ay garab i siyaan, sababtuna ma ahan in aan aragga la' ahay ee waa shakhiyadeyda".

Image caption Dad tusa meelaha uu rabo ayuu kaxeysta

Wuxuu markasta dhaqaaleystaa lacagta uu haysto ee ku baxa safaradiisa wuxuuna adeegsadaa gaadiidka dadweynaha.

Mararka qaar wuxuu kaxeystaa dad tusa goobaha uu doonayo. Waxaamarar badan dhacday in uu ka lumay halkii uu ku socday.

Caqabadaha kale ee uu la kulmo waxaa ka mid ah sarifka lacagaha ee dalalka uu booqdo, sida uu sheegay.