Dowladda Soomaaliya oo hakisay duulimaadyadii Kismaayo

Lahaanshaha sawirka Jubaland Tv Image caption Garoonka Kismayo

Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saartay amar horleh oo ku aadan tegitaanka Magaalada Kismayo ee Jubaland.

Maamulka hey'adda Duulista Hawada Soomaaliya ayaa amar ay soo saarta ku sheegtay in gebi ahaanba la hakiyay duulimaadyadii diyaaradaha ay ku tagi jireen Magaalada Kismayo ee Jubaland.

Go'aankan ayay hey'addu sheegtay in uu dhaqan galaya maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 23 Sabtemabr illaa 26 Sabtemabr 2019. Go'aankan ayaa waxaa BBC-da u xaqiijiyay shirkadaha duulimaadayada ee taga Magaalada Kismayo.

Dowladda ayaan wali soo saarin war rasmi ah oo ku aadan arrintan iyo sababta loo joojiyay duulimaadyada. Balse go'aankan ayaa la aaminsan yahay in dowlada ay uga hotageysa ka qebgalka caleemasaarka madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo doorashadiisa muranka ka dhashay.

Caleema saarka ayaa la filayaa in uu qabsoomo 26ka bishan.

Xayiraadii Sheekh Shariif lagu sameeyay

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shalay lagu xayiray garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho oo shir jaraa'id oo uu arrintan kaga hadlay ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda ay ku socoto wado qaldan oo keeni karta in dowladda ay burburto.

Lahaanshaha sawirka SHEEKH SHARIIF Image caption Sheekh Shariif ayaa ka dhoofi lahaa garoonka Aadan Cadde

Safarkii Sh Shariif Kismayo looga joojiyay oo la cambaareeyay

"Ninkii iska fadhiyay ama ilmihiisa uga shaqeynayay dal nabad ah, markii dalka la isku hagaajiyo oo la yiri kusoo dhawoow waa lagu doortay, maanta laga ma aqbalayo in uu I yiraahdo garoonka kama bixi kartid, Waxaan rabaa warkeyga in uu cadaado, aniga garoonka waa la iga reebi karaa laakiin waxaa la ii ga reebi karaa sharciga", ayuu yiri Sheikh Shariif oo shir jaraa'id ku qabtay Magaalada Muqdisho.

Wuxuu sheegay in 24 saac ee la soo dhaafay in dowladda uu ka sugayay in arrintaas ay ka garaabaan, wuxuuna intaa racaiyay in uu xaq u leeyahay in uu booqdo meel kast oo kamid ah dalka.

Waxaa kale oo uu cambaareeyay go'aankii Dowladda ee ahaa inay joojisay dhamaan duulimaadyadii tegayay Magaalada Kismayo.

Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa horay u soo saartay amar ah in dhamaan duulimaadyada tagaya Magaalada Kismayo ay 24 saac kahor duulimaadka fasax soo weydiistaan hey'adda duulista rayidka ee fadhigeedu yahay Muqdisho.

Go'aankaas ayaa la aaminsa yahay in uu saameeyay Sheekh Shariif oo ku sii jeeday Magaalada Kismayo, si uu uga qeybgalo caleema saarka Madaxweynaha Jubaland lagu wado in 26 ka dhaco Magaalada Kismayo.