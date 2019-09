'Cayilku dookh ma ahan'

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Cayilku maaha wax qofku doorto mana aha in lagu ceebeeyo waxaana ka dhashay uun dhibaato sidaasi waxaa yidhi khubaro xagga cilmi nafsiga ah iyagoo Soo jeediyey hab cusub In loo waajaho.

"Waxaanay ku baaqeen In la badalo luuqadda oon la odhan qof CAYILAN, waxaanay intaa raaciyeen in shaqaalaha caafimaadkana loo tababaro.

Dadka buuran ayaa 18% kor u kacay qeyba badan oo ka mid ah UK sida Scotland England , Wales Iyo Waqooyi Ireland.

Waxay taasi ka dhigtay tahay In 4 qof ee waaweyn a mida cayilsan yahay, iyadoo saddexdii meloodba laba meel ay si xadhaaf ah u cayilsanyihin.

Waxayna sheegeen inaan ay tani ahayn uun dadka oo Caajisay ama iska fadhiistay oo ay ka luntay firifir coonidu.

Cayilnaanta oo la isku caayo ma horseedi kartaa is caateyn?

Markii daadihiyaha barnaamij ka baxa taleefishin ku yaalla Maraykanka oo magaciisu yahay Bill Maher uu ku baaqay in lasoo celiyo dhaqankii ahaa in dadka lagu caayo cayilnaantooda, ayaa waxaa usoo jawaabay nin dhiggiisa ah, James Corden.

Jawaabtaas ayaa noqotay mid aad u faaftay.

"Waxaa la caddeeyay in dadka oo cayilka lagu caayo ay hal sheey samayso, taas oo ah in qofka uu is ceebeysto, in uu aad u niyad jabo, kuna koco dhaqamo waxyeeleyn kara sida in uu cuntada aad u cuno" ayuu yiri James.

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Waxa uu intaas ku daray in haddii cayilka oo la'isku caayo ay wax ka tarayso dhimiska miisaanka, in aanan iskuulaadka lagu arkeen carruur cayilan.

Balse waxaa la'is weeydiin karaa in James uu dhabta ka hadlayo maadaama tirakoobyo la sameeyay lagu ogaaday in dadka ku nool Ingiriiska iyo Maraykanka ay boqolkiiba saami badan yihiin kuwa cayilan

Maraykanka ayuu tirakoobka ugu badanyahay, dadka qaangaarka ahna 70% ayaa cayilan.

Nin horey u ciyaari jiray kubbada Baseball, Kevin Youkilis ayaa sheegay in miisaankiisa oo saa'id ahaa awgeed ay kaliftay in mihnadiisii ciyaaraha ay galaafatay maadaamaa tabobarayaasha aysan wax danan ah u muujinin.

Prof Jane Ogden oo ka tirsan jaamacadda Surey ayaa sheegtay in dadka oo lagu ceebeeyo cayilnaantooda aysan waxbo soo kordhinaynin, dhib ay keento mooyaane.