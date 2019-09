Japan Airline oo xal u heshay dadka dhibsada oohinta caruurta xiliyada safarka duulimaadyada

Lahaanshaha sawirka ANDREY POPOV Image caption Dadka qaar ayaa dhibsada oohinta caruurta xiliyada safarka duulimaadyada

Shirkadda duulimaadyada ee Japan Airline ayaa soo bandhigtay barnaamij cusub oo qofka marka uu tikidhka goosanaya u sahlaya in uu ogaado inay caruur ag-fadhiyaan iyo inkale.

Barnaamijkan ama calaamadan ayaa muuqaneyso marka qof rakaab ah uu doonayo in barta intarnetka uu doonayo in uu ka goosto tikidhka.

Arrintan ayay shirkadu sheegtay in looga gol leeyahay sidii dadka dhibsada ohinta iyo qeylida caruurta looga digi lahaa caruura fadhida meel aan ka fogeyn kursiga ay ku safrayaan.

Qaar badan oo kamid dadka ku safra shirkadaas ayaa siyaaba kaal duwna uga hadlay arrinta, oo qaar ayaa soo dhaweeyay, halka kuwa kalena ay shegeen in taas ay tahay fuquuq lagu la kacayo dadka la safraya caruurta.

Barta internetka ee shirkadda Japan Airline ee laga goosto tikidhada ayaa waxaa ay ku sheegtay shirkadda in ujeedka arrintan ay tahay sidii rakaabka kale ee raacaya diyaaradda loogu wargeliyo halka ay fariistaan dadka wata caruurta, waxaana ay ka digtay in si khaldan loo adeegsado tallaabadan cusub.

"Barnaamijka ma arki karaan dadka tikidhada ka goosanaya meelaha kale ee ay shirkadda wakiilatay, ee aan sida tooska ah tikidhka uga goosanin shirkadda", ayay tiri shirkadda Japan airline.

Arrinta ayaa kentay kala duwanaan dhanka fikirka ah, oo dad uu kamid yahay Rahat Axmed ee adeegsada Twiter-ka waxay u mahadceliyeen shirkadda iyo sida ay uga digtay halka ay fadhiyan caruurta raaceysa diyaaradda ee laga yabao in ay ooyaan ama ay qeyliyaan, taas na ay keeni karto in dadka kale ee ag-fadhiya ay dhibsadaan.

Rahat ayaa sidoo kale sheegay in taas ay u sahleyso in qofka uu ogaado halka ay fadhiyaan caruurta, si uu uga weecdo oohintooda marka safarka lagu jiro.

"Arrintan waa in sidoo kale qasab looga dhigaa shirkadaha kale, " ayuu sheegay isagoona intaa ku daray in shirkadda duulimaadyada ee Qatar ay wax ka barato qorshahan cusub ee aysoo jeedisya Japan Air line.

Wuxuu intaa raaciyay "Safarkeygii dhawaan ee New York ilaa Doha waxaa I ag-fadhiyay saddex canug oo qeylinaya".

Image caption Qaabka ay u yaalan kuraasta diyaaradda

Hasaayeeshee qaar kale aya iyaguna ku baaqay in dulqaad la muujiyo, halke kuwa kalena ay soo jeediyeen in dhibaatad si sahlan loo xalin karo, oo diyaaradaha lagu rakibi karo xarkaha lagu dhageysto codadka ee qofka ka caawin kara in uusan aad u maqlin waxyaabaha ka ag buuqaya.

Hadalkii uu soo jeediyay Axmed ayaa waxaa uu soo jiitay dad badan iyo afkaar kala duwan, oo waxaa qaar badan oo kamid ah ay soo jeediyeen inay gacan ka geysan karaa arrintan, marka dadku ay jaranayaan tikidhada, halka kuwa kalena ay soo jeediyeen in dulqaad loo muujiya caruurta.

"Waa caruur oo anaguba waan soo marnay heerkaas, waa in aan dulqaad u lahaanaa, hadii kale dhawaan na waxaan dhihi doonaa aan ogaano halka ay fariisanayaan dadka afka ka neefsada, kuwa cabsan, kuwa neefsada iyo waxyaaba badan oo kale oo noolasha ku saleysan ," ayuu yiri mid kamid ah dadkii ka falceliyay arrintan oo lagu magacabo Sundar.

Qofkale oo kamid ah dadka arrintan kaga soo ra'yi dhiibtay baraha bulshada ayaa sheegay in uusan garaneyn sababta dadka ay uga dacwoodaan oohinta iyo qeylida caruurta, iyagoo awooda inay dhagaha gashadaan xarigaas.

Sidoo kale Andrew oo isna aaminsan fikirkaas ayaa sheegay in uu aad u dhibsan jiray caruurta xiliyada safarka diyaaradda, balse markii ay ilmo u dhasheen uu dareemay naxariis, haatanna wax dhibaato ah uusan ku qabin arrintaas.

"Haddii aadan ku faraxsaneyn oohinta iyo qeylida caruurta xiliyada lagu guda jiro safarka duulimaadyada, anigu waan ku faraxsanahay, waxaana jeclaan lahaan in dadku ay tijaabiyaan." Ayuu yiri Andrew.

Arrintan ayaa keentay in dad badan ay ku kala qeybsameen oo qaar badan oo kamid ah waxay ku andacoonayaan in oohinta caruurta aanan la dhibsanin, halka kuwa kalena ay sheegayaan in qof uusan xaq u lahayn in la dhibaateeyo marka uu safrayo.

Deirdra Hardimon oo isna kamid ah dadkii ka falceliyay arrintan ayaa sheegay in caruurta aysan u diyaarsaneyn in ay qorsheeyaan xiliga ay oynayaan ama ay qeylin doonaan.

Sida lagu shaaciyay bog wax ka qora arrimaha duulimaadyada caalamka, shirkadda diyaaradaha ee Etihad ayaa la sheegay inay tahay tan ugu wanaagsan ee ay ku safri karaan qoysaska wata caruurta, taas oo leh qaab u wanaagsan caruurta sida kuraas ay ku jimicsan karaan.

Sidoo kale shirkadaha kale ee Emirates iyo Gulf Air ayaa iyaguna la sheegay inay kuso xigaan.