Waa kuma ninka gacanta midig u ah madaxweyne Sisi?

Booqashadii ugu dambaysay ee Madaxweyne Sisi uu ku tagay New York ee uu uga qayb galay shirka Golaha Guud ee Qaramada Midobay ayaa waxaa ku wehelinayey, madaxa sirdoonka ee dalkiisa ee Cabbaas Kaamil, haddaba waa kuma Cabbaas Kaamil?

Sirdoonka Masar

Bishii Jannaayo ee sannadkii 2018 ayaa Al Sisi wuxuu sirdoonka dalkaas u magacaabay Gen Cabbaas Kaamil, kaddib wareegto ka soo baxday madaxtooyada oo xilkii looga qaaday Gen Khaalid Fawzi.

Cabbaas Kaamil waa ninkii 26-aad ee madax ka noqda Sirdoonka guud ee dalkaas, oo ah hay'adda ugu awoodda badan Masar.

Cabbaas Kaamil wuxuu dhashay sannadkii 1957-dii wuxuuna ka baxay kulliyadda dagaalka sannadkii 1978-dii wuxuuna bartay taangiyada.

Cabbaas Kaaamil wuxuu ka mid noqday Sirdoonka dhanka dagaalka ee Masar ilaa uu markii dambe guddoomiye ka noqday xafiiska mukhaabaraadka dagaalka ee wasaaradda difaaca.

Kaamil ayaa la aaminsan yahay in uu yahay "ninka qariya sirta Sisi ee gacanta midig u ah" sababo la xiiira in uu aad ugu dhow yahay madaxweynaha Masar iyo in uu saaxiib la ahaa muddo dheer oo Sisi uu soo qabtay xilal kala duwan.

Kaamil ayaa ka soo muuqday kiiskii la xiriiray in madaxweynihii hore maxamed Mursi uu sirta qaranka la wadaagay Qatar, asagoo madax ka ahaa guddi madax bannaan oo baarayey kiiskan oo lagu eedeeyey Mursi iyo 10 kale oo ka mid ah Ururka Ikhwaanul Muslimiin in ay sir u gudbiyeen dalka Qatar.

Madax Sirdoonka Masar ayaa kaalin weyn ka ciyaaraya arrinta dib u heshiisiinta ee dalka Masar.