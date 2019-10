Trump oo Australia weeydiisytay in baaris lagu sameeyo ninkii isaga baarayay

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY IMAGES Image caption Scott Morrison iyo Donald Trump, waxay wada sameysteen wax u muuqda saaxiibtinimo

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa taleefoon ku wacay Ra'isulwasaaraha Australia, Scott Morrison ka dibna wuxuu ka codsaday in uu baaritaan ku sameeyo asaaska dacwadda uu gacanta ku hayo baaraha gaarka ah Robert Mauller oo baaritaanka ku sameeyay Donald Trump.

Saraakiisha dowladda Australia ayaa xaqiiyay dalabka Trump ee ah in baaritaan lagu sameeyo ninka isaga dabagalka ku sameeyay.

Arrintan ayaa imanaysa xilli Trump uu wajahayo mooshin xil ka xayuubin ah oo yimid ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in uu xog xasaasi ah la wadaagay hoggaamiye dal kale.

Diiwaanka laga sameeyay wicitaaka taleefoonka ee dhex maray Trump iyo Morrison ayaa la sheegay in si weyn loo qariyay, islamarkaasna ay kaliya galaangal u lahaayeen kaaliyeyaal kooban oo kuwa madaxweynaha ah.

Baaritaankii Mueller waxaa lagu eegayay xiriirka Trump iyo Ruushka xilligii lagu jiray ololaha doorashada 2016-kii.

Inkasta oo baaritaanka uusan helin wax caddeyn ah oo muujinaya in fal dambiyeed uu dhacay, haddane meesha lagama saarin suurtagalnimada in wada shaqayn hoose jirtay.

Arrintan ayaa aad oga caraysiisay Trump, si joogto ah ayuuna u dhaleeceeyay.

Bishii May ayuu Trump sheegay in xeer illaaliyaha guud, William Barr, uu dib u eegis ku samayn doono sida markii horeba uu baaritaanka ku bilowday.

Su'aalo ayaa la'iska weeydiiyay ku lug lahaanshaha Barr ee baaritaanka, maadaama uu isaga xitaa uu aad ugu dhowaa Donald Trump.

Ra'isulwasaaraha Australia ayaa ka mid ah madaxda ay aadka isugu dhowyihiin madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump.

Haddaba waxaa la isweeydiin karaa waxa iska quseeya Australia iyo baaritaanka Mueller?

Arrintan ayaa timid ka dib markii safiirkii Australia u fadhiyay UK Alexander uu sheegay in nin horey Trump kaaliye ugu ahaa oo lagu magacaabo George Papadopoulos, uu u sheegay in xukuumadda Moscow ay hayso siro qarsoon oo sumcad dilli kara Hillary Clinton oo markaas loollan madaxtinimo kula jirtay Donald Trump.

Balse Mr Papadopoulos ayaa beeniyay in uu safiirka kala hadlay waxyaabo caynkaas ah. Muddo laba toddobaad ah ayuu ninkan xabsi galay ka dib markii uu qirtay in uu been u sheegay FBI-da.