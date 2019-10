Nigeria: Xarunta nalagu jirdilayay waxay ahayd 'sida cadaabka'

Image caption Isa Ibrahim ayaa sheegaya inuu isku dayay inuu maalin ka hor inta aysan booliska iman ka baxsado goobta.

Mid mid ah raggii ku jiray ''aqalka jirdilka'' oo ay booliska ka soo badbaadiyeen ayaa halkaasi ku tilmaamay '' Sida naarta oo kale''

''Haddii aad dukanayso wey ku garaacayaan. Haddii aad waxa baranayso wey ku garaacayaan'', sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Ciise Ibraahim, oo 29 sano jir ah.

Ku dhowaad 500 oo niman iyo wiilal da'yar ah ayaa laga soo badbaadiyey dhisme ku yaallo Kaduna, halkaasi oo uu ku yaalay Dugsi Quraan iyo xarun dadka lagu tarbiyeeyo.

Booliska waxay halkaasi ku tilmaameen goob bini'aadanka lagu adoonsado, inta badan dadka ku jiray xaruntaasi ayaa waxy ku xirnaayeen silsilado bir ka sameeysan, halka qaar kalena si xun lo jirdilay sidoo kalana la fara-xumeeyay.

Weriyaha BBC-da Ishaq Khalid oo booqday malcamadda oo ku taallo waqooyiga Nigeria ayaa sheegaya in walaac laga qabo inay soo baxaan xarumo kale oo dadka lagu jirdilo.

Qoysas badan oo ku nool waqooyiga Nigeria oo ay ku badan yihiin Muslimiinta ayaanan awoodin in caruurtooda ay iskuulada u diraan.

7 qof oo ay ka mid yihiin macalimiin ayaa la xiray, dowladuna waxay haatan sheegeysaa inay baaritaan ku sameyn doonto dugsiyada kale ee Quraanka lagu barto.

Lahaanshaha sawirka Reuters TV Image caption Boolisku waxay sheegen in qaar ka mid ah dadkii lhalkaasi ku xirnaa ay ka mid ahaayeen cauur shan sano jir ah

Sida uu Ciise Ibraahim ku tagay dugsigaasi

Mr Ibrahim ayaa sheegay in halkaasi ay qoyskiisa u direen laba toddobad ka hor si akhlaaqdiisa loo soo hagaajiso. Waxa uu sheegay inuu isku dayay inuu maalin ka hor inta aysan booliska iman ka baxsado goobta.

Waxuu sidoo kale sheegay in silsilad lagula xiray matoor halaabay, lana mariyay ciqaab adag oo loo yaqaano "Tarkila", taasi oo ah in gacmaha laga xiray ka dibna saqafka kore ee dhismaha laga soo laalaadiyay.

Image caption Isa Ibrahim

''Waxaa jirkayga ku yaallo dhaawacyo badan. Dhamaan qeybaha jirkaygana waxaa ka muuqdo dhaawacyo,'' ayuu yiri Ciise. ''Xitaa haddii aad jiifto- waxay kuugu toosinayaan ul''. Waxa uu sheegay in gaajo lagu dilay mararka qaarna la siinayay bariis cad oo qalalan.

Dadka la soo badbaadiyay waxaa ka mid ahaa caruur shan sano jir ah, kuwaasi oo la aaminsanyahay inay halkaasi ku jireen dhowr sano.

Inta badan dadkaasi waxaa laga keenay waqooyiga Nigeria balse waxaa la sheegay laba ka mid ah ay ka yimaadeen Burkina Faso.

Lahaanshaha sawirka Reuters

Madarasadaan oo lagu magacaabo Daru Imam Ahmad Bun Hambal ayaa waxaa loogu talagalay in dadka lagu baro diinta Islaamka iyo in lagu tarbiyeeyo caruurta iyo da'yarta uu dhaqanka ka haleeysan yahay, balse arrinta way ka duwan tahay marka gudaha loo dhaadhoco.

Xaruntaasi ayay haatan boolisku albaabada isugu dhufteen. Waxay u sameysnayd sida xabsiga oo waxaa ku weegaarsanaa darbiyo dhaadheer iyo silig, waxaa sidoo kale ku yaalay qolal dhowr ah oo ay daaqado yar-yar ku yaalaan.

Qaar ka mid ah dadka dariska la ah xarunta ayaa sheegay inay dhakafaar iyo naxdin ku noqtay dhacdadaan.

Lahaanshaha sawirka Reuters

Dhacdaan ka dib dowlad goboleedka Kaduna ayaa sheegay inay qaadi doonaan howlgal lagu baarayo dhammaan dugsiyada Quraanka ee ku yaalla gobolka.

Madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa cambaareeyay warkaasi naxdinta leh ee ka soo yeeray xaruntaasi.

Waxa uu sidoo kale hogaamiyeyaasha diimaha iyo dhaqanka ku booriyay inay la shaqeeyaan dowladda oo ay shaaca ka qaadaan kana hor istaagaan dhamaan tacadiyada ka dhaca dalka.