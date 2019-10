Hoggaamiye xilka 'madaxweyne' iska casishay maalin ka dib markii loo dhaariyay

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Mercedes Aráoz waxaa loo magacaabay hoggaamiyaha kumeel-gaarka, Isniintii la soo dhaafay.

Waxay ahayd dib u gurasho aan la fileyn, haweeneyda ay Baarlamaanka Peru u magacaabeen in ay noqoto "kusimaha madaxweynaha" ayaa is casishay saacado ka dib markii xilka loo dhaariyay.

Waxay dhaarinta Mercedes Aráoz ka dambeeyay xildhibanno ka hor yimid go'aanka madaxweyne Martín Vizcarra oo kala diray xildhibaannada, shaqadana ka joojiyay.

Tallaabada lagu dhaariyay waxay ka dhignayd in Peru uu si kooban u yeeshay laba siyaasi oo kala sheeganayay xilka madaxweynaha.

Iyadoo uu jiray qalalaase dastuuri ah, haddana inta badan xaaladda Peru ayaa deggan.

Ms Aráoz waxay ahayd madaxweyne ku xigeenkii Mr Vizcarra, illaa uu ka billaabanayay khilaafka sababay in madaxweynaha uu ku go'aansado inuu baarlamaanka kala diro.

Waxaa xilka u dhiibay xildhibaannada mucaaradka ah oo ku doodaya in Mr Vizcarra uu jebiyay dastuurka, waxayna ku dhawaaqeen inuu xilkiisa bannaan yahay.

Waxay sheegeen in shaqada xafiiska madaxweynaha ay muddo sannad ah ka joojiyeen Mr Vizcarra, balse dowladda waxay ku doodeysaa in codeynta baarlamaanka ay dhacday ka dib go'aankii madaxweynaha uu Baarlamaanka ku kala diray, tallaabadaasna ay tahay waxba kama jiraan.

Maxay Ms Aráoz sheegtay?

Warqad ku qorneyd Afka Spanish-ka oo lagu daabacay Twitter-ka, ayey Ms Aráoz ku sheegtay in ay iska casishay "Sii hayaha xilka madaxweynaha" ka dib markii Urur Goboleedka Dalalka qaaradda Amerika OAS uu sheegay in maxkamadda sare ee Peru ay u taallo go'aan ka gaaridda, haddii sharci ay tahay kala diridda baarlamaanka.

Waxay sheegtay in sidoo kale ay iska casishay xilkeeda madaxweyne ku xigeenka iyadoo eegeysa amarka dastuureed ee la jebiyay.

Waxay barteeda Twitter-ka ku qortay in ay rajeyneyso in is casilaaddeeda ay waddada u xaarto qabashada doorasho guud.

Hadda yaa dalka maamula?

Ka dib is casilaaddii Ms Aráoz, waxay u muuqataa in Mr Vizcarra uu si aayar ah ugu soo noqonayo awoodda maamulka.

Ka dib markii uu soo saaray go'aanka uu ku kala diray Baarlamaanka, wuxuu taageero ka helay Taliyayaasha ciidammada militariga iyo booliska. Sidoo kale qiyaastii 2,000 oo qof ayaa isugu soo baxay jidadka caasimadda Peru ee Lima iyo magaalooyiin kale, si taageero ay ugu muujiyaan Mr Vizcarra.

Sidoo kale, tobannaan ka mid ah gudoomiyayaasha gobollada ayaa taageeray Mr Vizcarra.

Muxuu madaxweyne Vizcarra u kala diray xildhibaannada?

Tallaabada waxay timid ka dib bilo is hortaagnaan ah oo ka dhalatay mucaaradka oo maamula Baarlamaanka, ay is hortaageen sharciga caanbaxay ee la dagaallanka Musuqa, kaas oo uu riixayo madaxweynaha.

Mr Vizcarra wuxuu xilka madaxweynaha qabtay bishii March 2018-kii, ka dib markii madaxweynihii xilligaas, Pedro Pablo Kuczynski, uu is casilay kaas oo lagu eedeyay inuu codadka iibsaday.

Iyadoo afar madaxweyne oo hore ay wajahayaan baaritaanno la xiriira musuqmaasuq, ayuu Mr Vizcarra u sheegay dadka Peru inuu ajandisiisa siyaasadeed ee ugu horreeya uu yahay arrintaas.

Madaxweynayaasha loo haysto musuqmaasuqa

Pedro Pablo Kuczynski : Wuxuu ku jiraa xabsi guri, isagoo wajahaya baaritaan la xiriira musuqmaasuqa ah dhismaha warshad wayn oo Brazil ah, Odebrecht.

: Wuxuu ku jiraa xabsi guri, isagoo wajahaya baaritaan la xiriira musuqmaasuqa ah dhismaha warshad wayn oo Brazil ah, Odebrecht. Ollanta Humala : Waxaa lagu eedeeyay inuu qaatay $3 milyan oo dollar oo ahayd maalgelin sharci daro ah oo uu ka helay Shirkadda Brazil ee Odebrecht, taas oo uu ku bixiyay ololihiisii doorashada

: Waxaa lagu eedeeyay inuu qaatay $3 milyan oo dollar oo ahayd maalgelin sharci daro ah oo uu ka helay Shirkadda Brazil ee Odebrecht, taas oo uu ku bixiyay ololihiisii doorashada Alan García : Wuxuu isdilay bishii April ee sannadka, xilli ay booliska gurigiisa u galeen in ay soo xiraan. Waxaa lagu eedeynayay laaluush qaadasho la xiriirtay isla shirkaddaas Odebrecht

: Wuxuu isdilay bishii April ee sannadka, xilli ay booliska gurigiisa u galeen in ay soo xiraan. Waxaa lagu eedeynayay laaluush qaadasho la xiriirtay isla shirkaddaas Odebrecht Alejandro Toledo: Wuxuu ku xiran yahay xabsi ku yaalla Mareykanka. Peru ayaa dalbaday in loosoo gacangeliyo. Wuxuu ku eedeysan yahay in $20 milyan oo dollar oo laaluusha h uu ka qaatay Odebrecht

Balse, baarlamaanka oo aqlabiyaddiisu ay haystaan mucaaradka ka tirsan xisbiga Awoodda Sareysa, kuwaas oo hoggaamiyahooda Keiko Fujimori uu u xiran yahay dacwado musuqmaasuq, waxay hor istaageen tallaabo kasta oo madaxweynaha uu qaadi lahaa.

Isagoo careysan oo ku jahwareeray arrintan ayuu Mr Vizcarra laalay qodob ka tirsan dastuurka kaas oo u fududeeyay in uu shaqada ka joojiyo baarlamaanka.