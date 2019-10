Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Brandt Jean ayaa maxkamadda dhexdeeda isku duubay gabadha dishay walaakii

Haweenay horey oga tirsanaan jirtay booliiska Maraykanka ayaa lagu xukumay 10 sanno oo xarig ah, ka dib markii lagu heley in ay dil toogasho ah u geysatay nin dhallinyaro ah oo madoow ahaa oo deriskeeda ahaa, kaas oo ku sugnaa gurigiisa.

Balse qiso la yaab leh ayaa ka dhacday maxkamadda dhexdeeda, waxayna ahayd in wiilkii dhintay walaalkii oo maxkamadda ku sugnaa uu codsaday in uu laabta geliyo gabadha la xukumay. Markii uu hab siiyay ayey isku ooyeen wiilka madowga ah iyo gabadha caddaanka ah ee Walaalkii dishay.

"Waan jeclahay, xumaanna kulama doonayo," ayuu yiri yiri isagoo oynaya, Brandit Jeam oo ka yaabiyay gabadha loo xukumay in walaalkii ay dishay.

"Ma ogi in tan ay suuragal tahay, balse hab ma siin karaa fadlan... Fadlan", ayuu yiri. Waxaana loo sheegay in uu hab siin karo.

Ku dhowaad daqiiqad ayey isku oynayeen labadoodaba, inkastoo gabadha askeriga ahaan jirtay lagu xukumay 10 sano.

Amber Guyger oo 31 sano jir ah ayaa ku doodday in markii ay xabadda rideysay ay u malaysay in ninka ay dishay uu guriga ugu soo galay. Balse waxaa la caddeeyay in ay gurigiisa ku dhex toogatay.

Dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyay gabadhan in ay gudaha u gashay guriga Botham Jean 26 jir ahaa, ka dibna ku dhex toogatay fadhiga isaga oo ku sugan.

Garyaqaanada gabadhan ayaa ku dooday in uu ku furnaa buuq badan, islamarkaasna ay ka baxday shaqo 14 saacadood ah oo daal badan, sidaas darteedna ay arrintaa ku sababtay in ay falka geysato.

Amber Guyger oo maxkamadda laga sii kaxeynayay ka dib markii lagu helay kiiska dilka, Talaadadii

Waxay sheegtay in guriga ay gashay ay u malaynaysay in uu keeda yahay, albaabkana uu iska furnaa, markii ay ninkan ku dhex aragtayna ay toogatay.

Balse dacwad oogayaasha ayaa sheegay in ay albaabka haraanti ku jabisay.

Intii lagu guda jiray dhageysiga xad-dhaafka ah ee dacwadeeya oo toddobo maalmood socotay, Guyger waxay qiratay in ay "dishay nin aan waxba u geysan".

Ninka ay dhishay oo ka soo jeeda jasiiradda Caribbean-ka ee St Lucia, wuxuu ahaa xisaabiye ka tirsanaa shirkadda Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Walaalkii oo si qiiro le uga hor hadlayay maxkamaddana wuxuu sheegay "in uu jeclaa (Guyger)" qof ahaan ka hor intuusan isku duubin.

Wuxuu yiori: "Ma doonayo xitaa in aad xabsi gasho... waan ku jeclahay qof ahaantaada. Wax xun inay kugu dhacaan ma rajeynayo". ka dib ayaana loo ogolaaday inuu isku duubo.