Lahaanshaha sawirka Instagram/@sj24_sidewayz Image caption Taageerayaasheeda oo baraha bulshada ugu tacsiyeeyay Harris ka dib markii ay dhimatay

Baaritaan lagu sameeyay geeridii ku timid haweenay jilaa ahayd ayaa natiijada lagu sheegay in sababta geerida ay ahayd dayacaad ku timid xagga habraaca badqabka jilliinka aflaanta.

Haweenaydan oo lagu magacaabi jiray Joi Harris ayaa dhimatay ka dib markii ay shil la gashay mooto ay filimka ku jilaysay.

Laanta qaabilsan badbaadada shacabka ee dalka Canada ee WorkSafeBC, ayaa sheegtay in shirkaddii filimaanta aysan hubin in gabadha ay xirato koofiyadda birta ee qofka ka caawisa in uusan soo gaarin dhaawac halis ah oo dhanka madaxa ah.

Waxay sidoo kale sheegtay inaan la sameyn calaamado wax celiya taas oo looga hortagi karay in mootada ay "kala baxdo aaggii jilliinka" ee 14-kii bishii August, sannadkii 2017-kii.

Atariishadan ayaa ku guda jirtay jilliinka filimka Deadpool 2, oo lagu jilayay magaalada Vancouver ee dalka Canada.

Hase yeeshee, shirkadda weyn ee 20th Century Fox ee aflaanta ayaa diidday warbixinta lasoo saaray, waxayna sheegtay in badqabka dadka u shaqeeya ay u tahay arrin muhiimadda koowaad ah.

Lahaanshaha sawirka Fox Image caption Ryan Reynolds ayaa seddax filim oo ka mid ah Deadpool sameeyay illaa iyo hadda

Qoyska atariishada geeriyootay ayaa sheegay in ay heshiis la gaareen shirkadda kaas oo ku saabsan magdhow laga bixiyo geerideeda.

Shirkadda 20th Century Fox, waxay tiri: "Badqabka waa muhiimmaddeena ugu sareysa, inagoo si xushmad ku dheexan tahay aanan u aqbalin qeybo ka mid ah warbixinta, Fox waxay si buuxda u hubisay anshaxa iyo badqabka dhammaan, isla markii ay musiibadu dhacday, waxayna dib u eegtay hannaanka badqabka iyo meelmarinta."

Harris oo ahayd khabiir ku xeel dheer kaxeynta mootada ayaa dhimatay iyadoo la jileysay Atariishada lagu magacaabo Zazie Beetz ee taxanaha buugga shactirada ah.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Waxay la jileysay Zazie Beetz, oo sawirka kula jirta jilaayada caanka ah ee Ryan Reynolds iyo Josh Brolin

Sida ay sheegtay laanta badqabka ee dowladda WorkSafeBC, gabadha oo 40 sano jir ahayd waxay dhimatay "ka dib markii ay ka dhacday mootada, ayna madaxa ku dhufsatay daaqadda dhisme".

WorkSafeBC, oo sidoo kale loogu yeero Shaqaalaha, guddiga u qaabilsan magdhowga wuxuu sheegayaa in baaritaankooda uu sababi karo in "ganaax la saaro" shirkadda.

Ka dib markii uu shilka dhacay, Jilaaga filinka Deadpool, ee Ryan Reynolds wuxuu sheegay in dhacdadaas ay qofkasta oo filinka qeyb ka ahaa "ay niyad jebisay, murugana ku abuurtay".

Deadpool 2 waxaa la daawaday sannadkii 2018-kii, iyadoo Harris lagu maamuusay dhibcaha filimka.