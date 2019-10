Farmaajo: "ma jirto cid Soomaaliya qasab ku xukumi karto".

Lahaanshaha sawirka Radio Muqdisho Image caption Madaxwayne Farmajo

Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed cabdullahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhigii 6aad ee baarlamaanka fedaraalka Soomaaliya.

Wuxuu uu madaxwaynaha ka jeediyay khudbad dheer oo uu uga hadlayay marxaladda uu dalka Marayo.

Waxa uu madaxwayne Farmaajo hoosta ka xariiqay waxyaabihii ay dowladiisa qabatay intii uu xilka hayay.

Bal aan eegno qaar ka mid ah qodobadii uu madaxwaynaha uga hadlay khudbaddii uu manata ka jeediyay furitaankii kalfadhigii 6aad ee baarlamaanka.

Lahaanshaha sawirka SONNA Image caption .

Qarannimadda iyo midnimada.

Madaxwayne Maxamed Cabdulahi Farmaajo ayaa ka hadlay sida ay dowladiisa uga shaqeynayso qarannimada dalka.

"Waxaa naga go'an sidii loo gaari lahaa qarannimo Soomaaliyeed oo waarta saldhig adagna leh umadda Soomaaliyeed na ay u siman tahay ".,ayuu yiri Mr Farmaajo.

Madaxwaynaha Soomalaiya ayaa ugu baaqay shacabka in si midnimo loo gaaro shacabka looga baahan yahay inay dowlada la shaqeeyaan.

"Waxaa sidaasi si la eg shacabka Soomalaiyeed ugu baaqayaa iney si dhaw ula shaqeeyaan dowladooda kuna garab istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa hadafka guud oo ah qarannimo iyo midnimo Soomaalinimo ku dhisan ".,ayuu intaa ku daray.

Lahaanshaha sawirka . Image caption .

Xiriirka arrimaha dibadda

Madaxwaynaha ayaa sheegay in dowladiisa ay ka shaqeyso sidii loo so celin lahaa sharaftii iyo hay'badii ay Soomaaliya calamka ku dhex lahayd.

"Waxaan dadaal xoog leh ugu jirnaa sidii an u so celin lahayn sharaftii iyo hey'baddii ay umadda Soomaaliyeed aduunka ku lahayd ".,ayuu yiri madaxwayne Farmaajo.

Madaxwaynaha ayaa farta ku fiiqay in dowladda Soomaaliya ay dooneyso iney xiriir wanaagsan la yeelato dalalka kale ee caalamka.

"Waxaan ka shaqeynay inaan xiriir wanaagsan oo is-ixtiraam iyo is tixgalin ku dhisan aan la yeelano wadamad aduunka iyo kuwa gobolka ".,ayuu yiri.

"Waxaan idin xaqiijinaynaa inaan Marnaba ka daali doono inaan sharaftii iyo sumcadda Soomaaliyeed aan dib u soo celino ".,ayuu intaa ku daray.

Image caption Wasiirka maaliyadda Soomaaliya

Dhaqaalaha iyo deyn cafinta

Madaxwayne Maxamed Cabdulahi Farmaajo ayaa ka hadlay xaaladda dhaqaalaha dalka iyo waxa ay dowladdiisa ka qabatay.

Mr Farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisa ay wax badan ka qabatay dhaqaalaha dalka islamarkana ay jeexday qorshooyiin cad oo arintaasi ku sabasan.

"Kobcinta dhaqaalaha dalka waxay ka mid tahay tiirarka ugu muhimsan ee dhismaha qarannimada sidaasi awgeed waxa maamulkeygu ahmiyad gaar ah siiyay sidii dib loogu soo yagleeli lahaa hab dhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara inaan qarannimadeenii dib u hanano ".,ayuu yiri madaxwaynaha.

Madaxwayne Farmaajo ayaa sheegay in dowladiisa ay dadaal dheeraad ah u gashay sidii Soomaliya daynta loogu cafin lahaa.

"Waxaan dadaal dheeraad ah ku bixinay sidii deymanka noogula cafin lahaa iyo sidii aaan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha ".,ayuu yiri.

Madaxwaynaha ayaa xusay in qaar badan oo ka mid ah shuruudihii lagu xiray dowladda ee deyn cafinta ay ka soo baxeen islamarkana ay bishan dhameystirayaan intii harsaneyd.

"Sharuudaha harsan ee nagala rabo inaan si degdeg ah ku dhameystirno waxaan rabnaa bishan gudaheeda in la dhameystiro",ayuu intaa ku daray.

Dib u heshiisiinta.

Madaxwayne Maxamed cabdulahi Farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha dib u heshiinta.

"Waxaa naga go'an inaan umadda Soomaaliyeed aan dib u walaaleyno anagoo u mareyna dhaqankii wanaagsanaa ee is cafinta iyo isu tanaasulka ".,ayuu yiri madaxwaynaha.

Madaxwaynaha ayaa sheegay in qarannimada lagu gaari karo oo kali ah in la is cafiyo.

"Qarannimo waxaan ku gaari karnaa oo kali ah inaan is cafino alle u noqono dalkeena dhismihiisa aan ka wada qeyb galno ".ayuu intaa ku daray.

Madaxwayne Farmaajo ayaa sheegay in xilligan aysan jirin cid qasab ku hogaamin karta dalka.

"Haddii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka Soomaaliyeed ay qasab ku hogaamin karaan,waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka way ka gudbeen xilligii lagu oor-kacsan jiray ".,ayuu yiri Mr Farmaajo.

Lahaanshaha sawirka . Image caption Madxweyne Deni oo soo dhaweynaya Madaxweyne Farmaajo

Maamul goboleedyada

Madaxwayne Maxamed Cabadulahi Farmaajo ayaa ka hadlay nidaamka fedaraalka iyo qaabka Soomaaliya looga hirgalin karo.

Madaxwaynaha ayaa sheegay in nidaamka fedaraalka uu yahay nidaam ay dadka Soomaalida ah ku heshiiyeen, balse dadka qaar qalad ay u fahmeen sida uu hadalka u dhigay.

Waxa uu intaa ku daray in nidaamka fedaralka ah uu si cad u qeexayo awoodaha dowlada dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah.

"Nidaamka fedaraalku wuxuu si cad u qeexayaa awood qeybsiga dowladda dhexe iyo dowlada xubnaha ka ah laakiin ma siinayso madaxbanani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalka ".,ayuu yiri madaxwayanha.

"Waxaan idin xusuusinayaa in masuuliyada ilaalinta qarannimada dalka iyo madaxbanaanidiisuba ay saaran tahay dowladda fedaraalka ah ".,ayuu intaa ku daray.

Lahaanshaha sawirka VILLA SOMALIA Image caption Farmaajo iyo Abiy oo xabadka isku salaamaya

Xiriirka dalalka dariska ah

Madaxwayne Farmaajo ayaa sheegay in mar walba ay doonayaan in xiriir wanaagsan ay la yeesaan dalalka dariska ah.

Mr Farmaajo ayaa carabka ku dhuftay in xiriirkaasi uu ku saleysnaan doono mid iskaashi.

"Xiriirka aan leenahay dalalka dariska ah waa mid aan doonayno in uu ku dhisnaado mid iskaashi iyo mid siyaasadeed iyo mid amni kaasi oo ku dhisan is-ixriraam iyo wax wada qabsi siman oo dhinacyada oo dhan ah ".,ayu yiri.

Madaxwayne Farmaajo ayaa xusay in dowoladiisa ay kaalin mug leh uga jirto iskaashiga dalalka gobolka.