Maxaa ka jira in Abuja ay ka mid tahay magaalooyinka ugu ammanaka fiican dunida?

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Booliiska Nigeria

Afduubyadii is xig-xigay iyo dambiyadii rabshadaha watay ee dhawaan ka dhacay caasimadda Nigeria ee Abuja,ayaa walaac laga muujiyay.

Waxaa markii hore loo arkayay Abuja in ay tahay goob ammaan ah oo ka tirsan dalka ay soo wajahayaan dhibaatooyin dhanka ammanka ah.

Taliyaha booliiska Nigeria, Maxammed Adamu, ayaa isku dayay oo uu meesha ka saaro walaacaasi ayaa sheegay in Abuja ay tahay goobaha ugu amaanka badan caalamka.

Miyuu ku saxnaa?

Ka hor inta aan bilaabin eegidda tirada,waa muhim in la tixgaliyo sida loogu kalsoonaan karo daraasadaha heerka dambiyada ee Nigeria.

Khubarada kuma tiriyaan in tirada dambiyada ka dhaca ay badan yihiin.

Dhawaan warbixin ay Qaramada Midoobey soo saartay taasi oo lagu darsayay dambiyada ka dhaca ayaa lagu tilmaamay macluumaadka Nigeria ay bixiyaan ee dhanka dambiyada"mid ana la isku haleyn Karin oo iska hor imanaya ".

Khubarada dhanka ammaanka ayaa waxay sheegeen in qaar badan oo ka mid ah dambiyada ay yihiin kuwa aan la soo sheegin sababtoo ah kalsooni darada lagu qabo booliiska,booliiska oo goobaha qaar joogin iyo in dambiyada la so sheego aan waxba laga qaban doonin.

Ururka caalamiga ah ee ammaanka oo ah khubaro dhanka ammaanka ah iyo cilmi-baarayaal ayaa waxay dhanka ammaanka Nigeria ay galiyeen heerarka ugu hooseeya.

Kalsoonida lagu qabo booliiska,musuqmaasuqa iyo natiija la'aan baaritaanada ayay qiimeeyeen khubarada.

Haddii aan imika eegno macluumaadka la hayo anaga oo ka bilaabayna heerka dilalka ee Abuja islamarkana barbar dhigayna guud ahaan magaalooyiinka caalamka.

Qiimeyntan, Abuja kuma jirto caasimadaha ugu ammaanka wanaagsan taasi oo wax uu ku andacooday taliyaha booliiska Nigeria.

Warbixin ay isla dowladda Nigeria soo saartay ayaa muujinaysa in heerka dilalka magaalada ugu wayn Nigeria, ee Lagos, uu ka yaryahay marka loo barbardhigo caasimada Abuja.

Warbixin uu so saray machadka The Economist Intelligence Unit ayaa lagu qiimeyay dambiyada magaalooyiinka waawayn waxaana la qiimeeyay 60 maagaalo.

Magaalada ugu ammaanka badan Afrika ayaa noqotay Johannesburg Koonfur Afrika oo kaalinta 44 soo gashay.

Warbixinta kuma aysan darin Abuja, balse magaalada Lagos ayaa liiska uga jirtay meelaha ugu ammaanka xun.

Marka waxa cad in Abuja aysan ahayn magaalo amaan u ah sida Tokyo, Singapore, Osaka iyo Amsterdam - oo dhamaantood lagu tilmaamo magalooyiinka ugu ammaanka wanaagsan caalamka.

Abuja waa magaalo la qorsheeyay waana magalo dad qani ah ay ku nool yihiin.

Waa magaalada meel hoose laga soo bilaabay sanadkii 1980-yadii islamarkana waxay caasimadda Nigeria noqotay 1991.

Waa xarunta dowladda Nigeria islamarkana hoy u ah safaarado,dublamaasyiin iyo ganacsi.

Si kastaba ha ahaatee xasilooni darada ka jirta qeybaha kale ee dalka iyo Abuja oo ah goob qani ah ayaa waxay micnaheedu tahay in dambiyada iyo rabshadaha ay ku soo fidayaan caasimadda.