Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Dadka Tunisia ayaa codkooda ka dhiibtay doorashadii labaad ee si dimuqraaddi ah u dhacda

Aqoon-yahanka howlgabka noqday Kais Saied ayaa lagu wadaa inuu noqdo madaxweynaha Tunisia, sida lagu sheegay codbixin la qaaday.

Codbixinta ayaa muujisay in ninkan oo bare jaamacadeed dhanka sharciga ahaa, da`diisuna tahay 61, uu helay 76% codadka. Laakiin weli natiijada rasmiga ah laguma dhawaaqin.

Wuxuu la tartamay weriyaha Nabil Karoui, oo 56 jir ah, kaas oo isagoo xabsiga ku jira waday ololaha madaxtinnimada kaddib markii loo xiray wax is daba marin lacageed.

Wuu dafiray eedeymaha saraakiisha ayaana ka digay inuu racfaan qaato, iyagoo sheegay inaan loo oggolaan olole caddaalad ah.

Mr Karoui, oo ay maxkamad sii deysay afar maalmood kahor, ayaa ku soo baxay musharraxa labaad wareegga koowaad ee codbixinta, isagoo 15.6% ka helay codadka halka Mr Saied uu helay 18.4%.

Waa kuma Kais Saied maxayna tahay siyaasaddiisa?

Waxaa lagu naaneysaa "mashiin", Mr Saied ayaa galay olole adag, oo gudbinaya farriin ku aaddan sumcad iyo ka hortagga musuqmaasuqa, laguna beegsanayo codbixiyeyaasha da`da yar.

Mr Saied ayaa ka mid ahaa guddiga khubarrada ka caawiyay baarlamaanka Tunisia wax ka beddelka dastuurka, sanadkii 2014. Wuxuu mararka qaar ka soo muuqan jiray telefishinnada isagoo siyaasadda ka hadli jiray.

Toddobaad kahor codbixinta, wuxuu ku dhawaaqay inuusan geli doonin olole inta musharraxa la tartamaya uu xabsiga ku jiro.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Kais Saied ayaa sheegay in xaaskiisa aysan noqon doonin marwada koowaad ee dalka haddii uu noqdo madaxweyne

Wuxuu ballan qaaday inuu dib u habeyn ku sameynayo dooraashada. Hase yeeshee, waxaa lagu dhaliilay aragtidiisa asal-raaca ah.

Wuxuu taageersan yahay in la soo celiyo ciqaabta dilka, oo Tunisia laga joojiyay sanadkii 1994, wuxuuna sheegay haddii madaxtinnimo loo doorto in xaaskiisa aysan noqon doonin haweeneyda koowaad ee dalka. Wuxuu ka soo horjeedaa in ragga iyo haweenka ay si siman wax u dhaxlaan.

Maxay codbixintu muhiim u tahay?

Doorashada ayaa xilligeeda laga soo hormariyay kaddib geeridii bishii July ku timid madaxweynihii ugu horreeyay ee si dimuqraaddiyad leh loo doorto Tunisia, Beji Caid Essebsi.

Wuxuu xilka qabtay sanadkii 2014, saddex sano kaddib kacdoonkii caanka ah ee xukunka looga tuuray hoggaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi ee Zine al-Abidine Ben Ali.