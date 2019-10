Duullaanka Turkiga ma wuxuu bannaanka soo dhigay in Mareykanka aanan lagu kalsoonaan karin?

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Kurdiyiinta Suuriya

Waxay qaadatay toddobaad in si cad loo fahmo sawir qariiradda dagaalka ee dalka Suuriya, ka dib markii Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump uu adeegsdaay wax uu ugu yeeray "Tallaabo wanaagsan oo xikmad ay ku dheehan tahay" oo ah in uu ciidmaadiisa kala soo baxay waqooyiga Suuriya.

Mareykanka wuxuu qaaday tallaaba loo arkay in uu ku khiyaanay xulafa muhiim ah - Kurdiyiinta Suuriya, sidoo kalena uu fursad siiyay Turkiga, dowladda Suuriya, Ruushka, Iraan iyo kooxda jihaad doonka ah ee IS.

Siddeed sano oo uu socday dagaalka Suuriya, wuxuu sababay in uu jiheeyo uuna badalo siyaasadda bariga dhexe.

Tallaabada uu qaaday Trump waxay sahashay bidhaaminta dhacdooyin badan.

Mudo sanado ah, way iska caddeed in mustaqbalka dalka Suuriya ay go'aan ka gaarayaan awoodo shisheeye ah, oo aysan ku lug lahayn shacabka Suuriya. Faragelin soo noqnoqotay ayaa keentay in xaaladda dalkaas ay ka sii dartay, waxaana loollanka dhanka awoodaha uu noqday mid ka bilawday dadka dhibanaha ah.

Tallaabo kaste oo militari waxay musiibo ku tahay dadka rayidka ah, waxaana qasab ah in hogaamiyeyaasha amraya hawlgallada milateriga ay marwalba arkaan amaba daawadaan muuqaallada argagaxa leh ee shacabka reer Suuriya.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Dagaalamayaasha Kurdiyiinta

Go'aanka Madaxweyne Trump ee uu ciidmada kaga soo saaray Suuriya, oo uu ku tilmaamay dagaalka aan dhamaadka lahayn, ayaa dhaliyay in dowladda Turkiga ay ciidamo u dirto dalkaas.

Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu doonayo in uu baacsado ururka la baxay Xoogagga Dimuquraadigga Suuriya, ee ay xulfada yihiin Kurdiyiinta ka dagaallanta dalkaas.

Turkiga ayaa doonaya in uu hirgeliyo qorshe uu ku maamulo xadka labada dhinac ee dalkiisa iyo kan Suuriya. Xukuumadda Ankara ayaa sidoo kale sheegtay in qorsheheedu yahay in deegaannada ay xoreyso inay dejineyso qaxootiga Suuriya ee ku sugan dalka Turkiga.

Markii uu Mareykanka doonayay in uu hubeeyo, tababarna siiyo Kurdiyiinta Suuriya iyo dagaalamayaasha Carabta, waxay ka war qabeen dhibaatada ka dhalan karo arrintaas oo ay ka mid tahay dad gacan saar la leh Kurdiyiinta oo gaashaan buurta NATO oo Turkiga ka mid yahay ay u aqoonsantahay argagixiso.

Xukuumadda Washington ayaa indhaha ka qabsatay arrintaas, haddase waxaa muuqata in dhibaatada uu sababay Mareykanka ay muuqato.

Toddobaad kahor, ciidamo Mareykan ah oo aad u yar ayaa muujiyay astaan damaanad qaaday badqabka Kurdiyiinta Suuriya oo Mareykanka gacan ka siiyay dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish.

Kurdiyiinta waxay dhanka dhulka ka qaadeen dullaan ay dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo xulafada kale ay ka caawinayeen dhanka cirka iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran.

Image caption Ciidanka Turkiga ayaa duulaan ka bilaabay waqooyiga Suuriya

Markii ay meesha ka baxeen IS, xoogagga Kurdiyiinta ayaa la wareegay deegannaadii ay joogeen, waxaana xabsiga ay u taxaabeen kumannaan katirsanaa ururka la baxay dowladda Islaamka.

Wakhti badan kuma aysan qaadanin Madaxweyne Trump in Kurdiyiinta uu dareensiiyay in ay bannaan cidla soo istaageen, taasna ay dhalisay walaac horleh.

Wasiirka gaashaandhiga ee Mareykanka, Mark Esper ayaa beeniyay in ay dayaceen Kurdiyiinta Suuriya. Balse marka la eego sida ciidamada Turkiga ay ugu siqayaan deegannaada ay heystaan Kurdiyiinta iyo bixitaanka askarta Mareykanka, taas waxay ku dhalisay walaac wayn.

Markale Kurdiyiinta waxay noqdeen kuwa lagu dan gaaray, waxayna markale miciin bideen cadowgoodi hore - xukuumadda Dimishiq.

Kurdiyiinta ayaa maalma kahor ku dhawaaqay heshiis ay la galeen dowladda Suuriya ee uu hogaamiyo Madaxweyne Bashar al-Asad, waxayna ogolaadeen in ciidankiisa ay ku wareejiyaan gobolladda ay maamulayeen oo dowladda Suuriya ay ugu dambeysay sannadkii 2012-ka. Arrintaas waxay guul muhiim ah u tahay dowladda Suuriya, oo durbaba la wareegtay goobihii ay ku sugnaayeen xoogagga Kurdiyiinta.