Nin gabadhii uu kufsaday maxkamad uga gabyay

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Nicholas Ninow

Nin lagu helay dambi kufsi ah oo lagu magacaabo Nicholas Ninow ayaa maxkamad horteeda ka akhriyay gabay uu u qoray gabar toddobo jir ah oo uu kufsaday, wuxuuna si baryo ah u codsaday in loogu naxariisto si uusan fileynin.

Ninow ayaa marka uu sidan sameynayay ku sugnaa kulan ay maxkamadda uu fadhigeedu yahay waddanka Koonfur Afrika ku falanqeyneysay xukunka uu wajihi karo.

21 jirkan ayaa bishii lasoo dhaafay lagu caddeeyay dambiga ka dib markii sanadkii 2018-kii la arkay isagoo qaawan oo gabar yar kula jira musqul haweenka kaliya loogu talagalay oo ay leedahay makhaayad caan ah oo ku taalla magaalada Pretoria.

Qeyb ka mid ah gabayga uu halkaas ka akhriyay ayuu ku yiri; "Gabadhaas waligeed ma i cafin doonto, mana hilmaami doonto dhacdadaas".

Ninow ayaa sidoo kale ka sheekeeyay taariikhdiisa ku saabsan sida uu isticmaalka daroogada ula qabsaday, wuxuuna raalligalin siiyay gabadha uu kufsaday iyo qoyskeedaba.

Wuxuu si toos ah u qirtay inuu muddo saddex maalmood ah daroogo u isticmaalayay si xiriir ah, markaasna uusan ka fikireynin cawaaqibka ka dhalan karay waxyaabaha uu sameynayay marka uu weerarkaas geysanayay.

Dhanka kale, Ninow ayaa muran galiyay caddeyntii ay maxkamaddu heshay ee muujisay in falkaas kufsiga uu ahaa mid lasii qorsheeyay, laakiin wuxuu qirtay in uu nigiskii gabadha yar ku riday godka musqusha, si uu caddeymaha u baabi'iyo.

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan koonfur Afrika

He was found guilty of rape, drug abuse and defeating the ends of justice, and faces a lengthy jail term.

The prosecution argued against his plea explanation and urged the judge to impose the maximum sentence, EWN news reports.

He is expected to be sentenced later this week.

Koonfur Afrika ayaa ka mid ah dalalka ay ka dhacaan weerarrada kufsiga ee ugu badan.

Shacabka oo dalbanaya in dib loo soo celiyo xukunkii dilka ahaa

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Shacabka Koonfur Afrika ayaa doonaya in dowladdu ay xoojiso la dagaallanka dambiyada

Shacabka dalka Koonfur Afrika ayaa aad uga careysan falalka kufsiga iyo dilalka loo geysto haweenka oo kusii badanaya waddankaas.

Dadka qaar ayaa doonaya in waddankaas dib loogu soo celiyo xukunkii dilka ahaa ee lagu ridi jiray dadka geysta falalka isugu jira kufsiga iyo dilalka.

Dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee lasoo tabiyay waxaa ka mid ah gabar iskuuley ah oo sida lagu soo warramay madaxeeda qeyb ka mid ah laga gooyay iyo ardayad jaamacad dhiganeysay oo garaacis lagu dilay.

Falalka kufsiga iyo dilalka ayaa sababay inay shacabka qaarkood dibadbaxyo ka sameeyaan waddooyinka, waxaana barta Twitter-ka laga billaabay ol'ole lagu magacaabay #MaAnigaaQofkaKuxiga.

In ka badan 500,000 oo ruux ayaa baraha Internet-ka ku saxiixay cabasho dowladda looga dalbanayo inay dib usoo celiso xukunkii ciqaabta dilka ah, si wax looga qabto dambiyada faraha kasii baxaya.

Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa wacad ku maray in howlgallo isdaba joog ah lagula tacaali doono dambiyada noocan ah.

Kiisaska carada weyn ka abuuray dalka Koonfur Afrika tan iyo bishii Agoosto:

Gabar dhigata dugsiga hoose, oo lagu magacaabo Janika Mallo, da'deeduna ay tahay 14 sano, ayaa la kufsaday waxayna geeriyootay markii sida muuqatay madaxa looga dhugtay dhagax weyn oo sababay in qeyb ka mid ah madaxeeda ay go'do. Wali ma jirto cid loo xiray mas'uuliyadda falkaas.

Gabar 19 jir ah oo lagu magacaabo Uyinene Mrwetyana, isla markaana dhigayesay sanadka koowaad ee jaamacadda ayaa lala galay qolka ragga ee xafiiska boostada, waa la kufsaday ka dibna waxaa la garaacayay ilaa inta ay ka dhimato. Waxaa falkaas loo maxkamadeynayaa mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska boostada.

Jesse Hess, oo 19 jir ah, oo iyadana ku jirtay sanadkii koowaad ee Jaamacadda ayaa meydkeeda laga helay qolkeeda jiifka, waxaana musqusha isla gurigaas lagu xirxiray awowgeed oo 85 jir ah. Ma jirto ilaa hadda cid falkaas loo xiray.

Gabar feeryahanad ah oo lagu naaneyso "Baby Lee" Jengels, oo 25 jir ah, ayuu gaari dhexdiis toogasho ugu dilay nin ay horay saaxiib ula ahaan jirtay, kaasoo ah askari ka tirsan booliska. Wuxuu isagana markii dambe u dhintay dhaawac kasoo gaaray shil uu la galay gaariga, xilli uu isku dayayay inuu baxsado.

Haweeney lagu magacaabo Meghan Cremer, oo 30 jir ah, kana tirsan ciyaartoyda tartanka fardo fuulka, ayaa meydkeega laga helay god aan qota dheereyn, waxaana la sheegay inuu xarig uga xirnaa qoorta. Saddex qof ayaa dacwad loogu soo oogay falkaas dilka ah.