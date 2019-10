Sarkaal horey u soo maamulay Jeel Ogaadeen oo xil loo magacaabay

Image caption kornayl Caysane Sheekh

Sarkaalkii maamulayay xabsiga Jeel Ogaadeen, xilligii uu Cabdi Maxamuud Cumar uu madaxweynaha ka ahaa Dowlad Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, ayaa loo magacaabay xil sare.

Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, Mustafe Cumar ayaa xil u magacaabay kornayl Caysane Sheekh Maxamed oo madax ka ahaa xabsiyada dowlad deegaanka xiligii Cabdi Maxamuud Cumar uu talada hayay.

Intii uu madaxda ka haa xabsiga Jeel Ogaadeen, ayaa hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxay sheegen in maxaabiis badan loo geystay tacaddiyo daran.

Waxaa hadda loo magacaabay taliyaha dugsiga tababarka ee Garab Case.

Kornayl Caysane oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in xiligii uu madaxda ka ahaa xabsiga uu aad ugu ololeyn jiray sidii wax looga qaban lahaa noolasha maxaabiista.

"Xiligii aniga la igu qoray waxay ahayd xilli qiimeyn loo qabtay asluubta iyo booliska, xaqiiqda dhabta ah aya ogaaday, kadibna waxaan u tegay Cabdi Maxamuud Cumar, waxaana ku iri maxaabiista waxay xaq u leedahay in la siiyo; dhar ma heystaan, cuntada kuma fino oo misaaniyadda la siiyo waa laba kun oo ruux oo kuma filna oo jeelka waxaa ku jiray shan kun oo qof", ayuu BBC-da u sheegay.

Caysane ayaa sheegay in uu aad ugu dedaalay sidii wax looga qaban lahaa noolashada daryeel xumada ee ay ku sugnaayeen maxaabiista, wuxuuna intaa ku daray in dhibaatada xabsiga ka jirta uu ku wargeliyay hay'adda xuquuqul insaanka ee dalka Itoobiya lanateeda Jigjiga oo uu uga warramay dhibaatadii ka taagneyd halkaas.

"Aniga u tegay hay'adda xuquuqul insaanka oo ku iri dhibaatadaas ayaa halkaas ka jirta", ayuu raaciyay.

Waxaa kale oo uu sheegay in markii dambe ay diideen inay qaabilaan maxaabiis horleh, sababa la xiriira dhanka noolasha.

Waxaa kale oo uu sheegay in marwalba uu ku doodayay in maxaabiista la siiyo noolal tan k fiican oo loo oggolaado in raashin fiican la siiyo iyo in eheladooda ay bannaanka wax uga keeni karaan, markii arrintaas wax laga qaban waayayna uu go'aansaday in uu shaqada ka fariistay.

"Waxaan go'aansaday in aan shaqada ka fariisto, shaqadii ban joojiyay oo xaafadeyda ayaa iska fariistay, waa la ila soo hadlay oo shaqada soo gal baa la igu yiri, in wax laga badelo mooye, shaqada ma soo galayo ayaa ku iri"ayuu raaciyay.

Wuxuu intaa ku daray in arrintaas darted loo xiray, loona dhibaateeyay.

Inkastoo Caysane uu sidaas sheegay ayaa haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in uu qeyb ka ahaa dhibaatadii maxaabiista loogu geysan jiray xabsiga Jeel Ogaadeen.