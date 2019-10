Maxkamadda ICJ oo mar kale dib u dhigtay dacwadda badda ee Kenya iyo Soomaaliya

Lahaanshaha sawirka ICJ

Maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa mar labaad dib u dhigtay dhageysiga dacwadda la xiriirta muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya.

Maxkamadda ayaa la filayay in ay dacwaddaasi dhageysato laga billaabo afarta ilaa siddeedda bisha Nofembar ee sanadkan, haseyeeshee dowladda Kenya ayaa mar labaad dalbatay in arrintaasi dib loo dhigo.

Waa markii labaad oo maxkamadda ay dhageysiga dacwaddani dib u dhigayso, waxaana bishii Sebteembar ay laba bilood dib u dhigtay ka dib markii ay Kenya codsatay in dacwadda dib loo dhigo muddo sanad ah.

Warbixin qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in maxkamadda ay go'aansatay in dib loo dhigo dacwadda badda, waxaana maxkamaddu sheegtay in labada dhinac loo garnaqi doono siddeedda ilaa 12-ka bisha Juun ee sanadka dambe.

Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in go'aankan ay gaartay ka dib markii ay dhagaysatay labada dhinac, balse waxay caddeysay in mar kale aan dib loo dhigi doonin.

Maxkamaddu waxay sidoo kale fartay Kenya iyo Soomaaliya in ay ka soo qeybgalaan dhageysiga dacwaddaasi marka laga gaaro xilliga ay haatan u asteysay.

Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay u hoggaansameyso go'aanka maxkamadda, ayna marnaba ka tanaasuleyn taako ka mid ah dhulka Soomaaliya.

Dacwadda ayaa hadda lagu wadaa in ay maxkamadda dhegeysigeeda billowdo 8-da ilaa 12-ka Juun ee sanadka dambe.

Kenya ayaa ku doodeysa in maxkamaddani aysan ahayn in ay dhageysato dacwaddani maadaama bey tiri aysan xallin karin arrimaha siyaasadeed ee ku lifaaqan dacwaddan.

Lahaanshaha sawirka DAILY NATION

Taa badalkeedana waxa ay dhawaan Midowga Afrika ka codsatay in uu dhexdhexaadiyo iyada iyo Soomaaliya oo murankani lagu dhameeyo wadahadal, haseyeeshee dowladda Soomaaliya ayaa arrintaasi ku gacanseyrtay.

Wasiiru-dowlaha Arrimaha Dibadda ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Khayr ayaa kulanka guddiga amniga ee Midowga Afrika oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ka sheegay in Soomaaliya ay ku kalsoon tahay in dacwaddani lagu dhammeeyo Maxkamadda Caddaaladda Adduunka oo ay haatan hor taallo.

Dalka looga guulaysto kiiska ayaa waxa uu waayi doonaa boqol kun oo km2 oo ah aag ka tirsan badweynta Hindiya oo la rumaysan yahay inay ku jiraan shidaal iyo gaas badan.

Dacwaddan la xiriirta muranka dhanka xuduudda badda ayaa soo jiitameysay in ka badan 10 sano, balse dowladdii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii July ee 2019-kii, maxkamadda ICJ geysay kiis ka dhan ahaa Kenya oo dooneysa in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka.

Soomaaliya waxay dooneysaa in cabbirka xadka badda si toos ah loola simo xadka dhulka, halka Kenya ay dooneyso in la weeciyo. Baaxadda uu ku fadhiyo badda lagu muransan yahay waxa uu gaarayaa ilaa 100,000km oo isku wareeg ah.

Markii hore kiiska wuxuu ku saabsanaa in ICJ ay dhagesan karto muranka laba dal ayna go'aan ka gaari karto.