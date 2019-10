Huteel uu leeyahay Trump oo lagu qabanayo shirka G7

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Trump oo ciyaaraya ciyaarta Golofka

Mid ka mid ah huteelada raaxada ee uu leeyahay Madaxwayne Donald Trump oo ku yaalla gobolka Florida ee dalka Mareykankja ayaa marti galin doona, oo lagu qaban doonaa shirka wadamada G7 bisha June ee 2020, waxaa sidaasi laga soo xigtay aqalka cad.

Madaxa shaqaalaha ee aqalka cad Mick Mulvaney ayaa beeniyay in Madaxwayne Trump uu dhaqaala ka faaidi doono shirkaasi lagu qabanayo mid ka mid ah Huteeladiisa.

Mr Mulvaney ayaa yiri "Donald Trump ' waa nin caan ah, taasi na ay ku filan tahay islamarkana uusan u baahnayn caannimo dheeraad ah".

Mr Trump ayaa horay u sheegay in uusan ku lug yeelan doonin howlaha ururka Trump, islamarkana uu ganacsigiisa maamulo wiilkiisa.

Qaabkee lagu soo xulay Huteelka?

Mr Mulvaney ayaa wariyeyasha u sheegay in khamiistii la soo dhaafay koox soo indha-indheysa loo saaray xulidda huteelka, islamarkana la soo bandhigay dhowr goobood oo shirkaasi lagu qaban karo.

Goobaha la soo bandhigay waxaa ay ku yaalan California, Colorado, Hawaii, Florida, North Carolina, Michigan, Tennessee iyo Utah.

Ugu dambeyntii ayuu sheegay Mr Mulvaney in ay cadaatay in Magaalada Doral ay tahay goobta ku haboon in shirkaas lagu qabto.

Madaxa shaqaalaha ayaa sheegay in shirkani qarashka ku bixi doona ay shaacin doonaan, islamarkana ku qabashada Doral ay ku badbaadi doonto malaayiin doolar.

Kulanka wadamada G7

Kulankan ayaa waxaa yeesha 7 dal oo ah kuwa ugu tunka weyn dhaqaalaha caalamka.

Waxaa isugu imanaya wadamada Canada, Faransiiska, Jarmalka, Taliyaaniga, Japan, UK ,iyo Midowga Yurub, waxaana loo asteeyay in uu qabsoomo 10 iyo 12 bisha Juun ee sanadka soo socda.

Mr Mulvaney ayaa sheegay in wali laga wadaxaajoonayo in shirkaasi lagu casuumi doono Vladimir Putin iyo in kale. Ruushka ayaa laga saaray G7 oo markii hore ahaa G8 , ka dib markii ay Ruushka qabsadeen gobolka Crimea ee dalka Ukraine sanadkii 2014.

Hasayeeshee Madaxwayne Trump ayaa sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in Ruushka lagu casuumo kulanka.