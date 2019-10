Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Aisha Buhari iyo segeeda Buhari

Qoyska madaxwaynaha dalka Nigeria waxaa hareeyay sheeko isa soo taraysa oo u eg kuwii lagu jili jiray aflaanta Nigeria ee Nollywood.

Waa sheeko ku saabsan in madaxwaynaha uu xaas labaad guursaday taasi wasiir ka ah dowladdiisa.

Arrintan waxaa lagu baahiyay baraha bulshada waxaana si wayn looga hadal hayay dalka Nigeria.

Muxuu ahaa arooska la hadal hayo?

Arooskan la isla dhex marayay baraha bulshada waxaa lagu sheegay in madaxwayne Buhari uu guursaday Sadiya Faruuq oo ka mid ah golaha wasiirada.

Waxaan ognahay in xaaska madaxweynaha Nigeria ay tahay Caa'isha Buhari. Si toos ah ugama aysan halin, balse waxyar oo shaki abuuray ayay sheegtay.

Sidoo kale Ms Faruuq kama aysan hadlin guurka la sheegay in u dhacay.

Warkani ayaa si sahlan loo oran kari lahaa waa been buur, balse hadalka ka soo yeeray xaaska madaxweynaha ayaa shaki dhaliyay.

Maxay tiri Caa'isha Buhari?

Lahaanshaha sawirka ANADOLU AGENCY Image caption Caisha Buhari

Waxay dalka dibadiisa ku maqnayd labadii bilood ee ugu dambeysay. Waxay sidoo kale ku hakatay dalka Britain oo baritaan caafimaad loogu samaynayay.

Dad badan oo la socday arrintan waxay soo noqosheheedii sabtidii u arkaan in ay tahay calaamad muujineysa in ay "difaacaneyso gurigeeda".

Jawaabtii ay bixisay markii ay garoonka ka soo degtay ee ku saabsaneyd arooska labaad ayaa shaki abuurtay, balse kalama aysan cadeyn in arrintan ay been abuur tahay iyo in kale.

Wareysi ay la yeelatay BBC laanta Hausa,ayay marwada koowaad ee dalka Nigeria ku sheegtay in uu jiray qorshe uu Buhari ku guursanayo xaas labaad, taasi oo "u muuqata in ay tahay ballan guur oo ay horey u galeen".

Caa'isha Buhari oo ku hadlaysay afka Hausa-ha, islamarkana ka fiirsanaysay erayada afkeeda ka soo baxayay, ma aysan xusin magac "xaaska kale" ee madaxweynaha uu guursanayo.

Balse waxaa wareysigaas laga fahmi karaa in ay ula jeedo in ay ka carootay in Sadiya Faruuq aysan si cad u beenin warka sheegaya in ay "is guursadeen" madaxweyne buhaari.

Lahaanshaha sawirka @SADIYA_FAROUQ Image caption Sadiya Farouq

Waa tuma Sadiya Faruuq?

Waa 45 jir ka mid ah wasiirada, waana haweeneyda ugu da'da yar golaha Maxamadu Buhari uu soo dhistay.

Waxay imika haysaa wasaarad dhawaan la abuuray ee arrimaha bina'aadanimada iyo maareynta musiibooyiinka.

Wax badan lagama oga waxyaabihii ay qaban jirtay ka hor inta uusan wasiir u magacabin madaxweyne Buhari, bishii August.

Ma jiraa aroos dhacay?

Maya oo waxaa lagu waday in arooska uu dhaco jimcihii aanu soo dhaafnay oo ay taariikhdu ku beegnayd 11 October, balse qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa muujinaya in Sadiya Faruuq ay ku sugnayd khamiistii magaalada Geneva.

Waxay hogaaminaysay wafdi ka socday Nigeria oo halkaasi kula kulmayay madaxda hay'ada qaxootiga aduunka.

Waxay Nigeria dib ugu soo laabatay Talaadadii sida ku xusan qoraal ay soo dhigtay Twitter-ka.