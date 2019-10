Madaxweyne Erdogan oo wacad ku maray inuu 'madaxa ka jari doono' dagaalyahannada Kurdiyiiinta

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Ku dhawaad 300,000 oo qof ayaa la sheegayaa inay ka barakaceen qulqulatooyinka waqooyiga Suuriya

Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalkiisa "uu madaxa ka jari doono" dagaalyahannada Kurdiyiinta haddii aanay sidii qorshaha ahaa ka bixin aagga nabadda ee waqooyiga Suuriya.

Turkiga ayaa Khamiistii ogolaaday inuu hakiyo weerrar uu muddo shan maalmood ah ku hayay Kurdiyiinta si uu ugu ogolaado in Kurdiyiintu dib uga gurtaan aaggaasi.

Hasayeeshee Sabtidii ayaa labada dhinac midba midka kale waxa uu ku eedeeyay inuu ku xadgudbay xabbad joojinta.

Ankara ayaa waxa ay ciidammada Kurdiyiinta u aragtaa inay argagixiso yihiin waxa ayna doonaysaa inay "aag ammaan ah" ka sameyso gudaha waddanka Suuriya.

Walow la gaaray xabbad joojin ku meel gaar ah, haddana waxaa sii socda qulqulatooyin goos goos ah - gaar ahaan xadka u dhaw magaalada Ras Al-Ain.

Muxuu Erdogan yiri?

Isagoo ka hadlayay xaflad taleefishinka laga sii daynayay ayuu gobolka bartamaha Turkiga ee Kayseri waxa uu Sabtidii Madaxweyne Erdogan ka sheegay in haddii dagaalyahannada Kurdiyiintu aysan galabka Talaadada halkaas isaga bixin - waa sida uu dhigayo heshiiska xabbadjoojinta ee - "waxaannu ka bilaabi doonnaa halkii aannu ku joojinnay oo waxaannu sii wadaynaa inaan madaxa ka goyno argagixisada.

Hogaamiyaha Turkiga ayaa waxaa lagu wadaa inuu todobaadkan wadahadal la yeelan doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Sabtidii ayuu sheegay in haddii wadahadalladaas aanay xal keenin, Turkigu waxa uu "fulin doonaa qorshihiisa".

Wasaaradda Gaashaandhigga ee waddanka Turkiga ayaa goor sii horraysay waxa ay ciidammada Kurdiyiinta ku eedaysay inay soo qaadeen 14 weerrar oo "daandaansi ah" 36-kii saacadood ee ugu dambeeyay, inta badan weerraradaas waxa ay ka dhaceen magaalada Ras Al-Ain, hasayeeshee waxa ay wasaaraddu ku adkaysatay in ciidammada Kurdiyiinta ay si buuxdo u dhaqangalinayeen heshiiska.

Sikasta oo uu xaalku ahaadose, ciidammada ay Kurdiyiintu horkacayaan ee xooggaga Dimuqraadiyiinta Suuriya (SDF) ayaa waxay Turkiga ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay xabbad joojinta.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Fallaagada Suuriyiinta ee uu Turkigu baritaarayo ayaa weli ka howlgalaya xadka

Sidoo kale waxa ay ciidammada Turkiga ku eedaynayaan inay ku guuldaraysteen inay marin ammaan ah siiyaan daadguraynta dadka rayidka ah iyo kuwa dhaawacmay ee ku sugan magaalada go'doonsan.

Sabtidii ayaa xooggaga SDF waxa ay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee gacanta ka gaystay in la gaaro xabbadjoojinta ku meel gaarka ah, waxa ay ugu baaqeen inuu Turkiga cadaadis ku saaro in uu ogolaado in dadka rayidka ah la siiyo marin.

"Walow aannu xiriir joogta ah la leennahay Ameerikaanka ayna inoo ballanqaadeen in dhibaatadan la xallin doono, haddana wax la taaban karo oo arrintaas laga gaaray ma ay jirto," SDF ayaa sidaas ku sheegtay bayaan ay soo saartay.

Afhayeenka madaxweynaha Turkiga Ibrahim Kalin ayaa sheegay inay doonayaan in Mareykanku uu cadaadis ku saaro ciidammada Kurdiyiinta inay goobta isaga baxaan.

"Waxaannu saaxiibadeen Mareykanka u sheegtay inay galaangalkooda isticmaalaan iyo xiriirradooda si ay u xaqiijiyaan in ay [Kurdiyiintu] halkaas isaga baxaan iyadoo aanay waxba dhicin," ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP.

Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Suuriya ee (SOHR) ee uu fadhigeedu yahay UK ayaa sheegtay in la hor istaagay in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo magaalada Ras Al-Ain.

Ururkan ayaa sheegay in Jimcihii ay tirada dhimashada dadka rayidka ah ee lagu laayay howlgalka Turkiga uu haatan gaaray 86.

160,000 ilaa 300,000 ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay guryahooda isaga carareen tan iyo markii uu bilowday howlgalka 10 maalmood ka hor.