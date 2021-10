Dib u milicsashada kacaankii Soomaaliya 50 sano ka dib

Waxay ku beegnayd casrigii afgembiyada militari ee ugu badnaa ay ka dhaceen Afrika, sidaasi awgeed la yaab badan maysan lahayn maalintii Soomaalida ay ku waa bariisatay ciidammada la wareegay xarumihii dowladda, raadiyahana ka iclaamiyeen in uu kacaan ka dhashay dalka.

Xummaan iyo samaan, marka kafadaha miisaanka la saaro, waxa ay ku xirantahay hadba qofka aad la hadashid, iyo xagasha aad ka eegtid, waxaase la'isku wada raacsanyahay in aysan jirin dowlad la mid ah oo Soomaaliya soo martay, taas oo dabcan wanaageeda iyo dhaliisheedaba wadatay.

Soomaalida waa tii tiri "xabaali bud-dhige la'aan ma qodantee" waxaa kacaanka bud-dhige u ahaa, balagana u siday Jaalle Maxamed Siyaad Barre, nin 1969-kii ka hor aan wax badan laga aqoonin, ka sokoow in uu ahaa taliyihii ciidanka xilli xukunka rayidka ay tiirarkiisa dhidibada u aasnaayeen.

"Maxamed Siyaad Barre wuxuu ahaa nin waddani ah oo ay Soomaalinimadu ku weyntahay, oo jecel dadkiisa iyo dalkiisa, ujeedkiisu ahaa in ummadda Soomaaliyeed ay ka baxdo jahliga iyo tacdarada", ayuu yiri.

Ka qeybgalintaasi dadweynaha ayay u egtahay in Siyaad Barre uu si gaar ah u fahamsanaa awoodda shacabka, gaar ahaan dumarka oo wixii markaas ka horeeyay guryaha iska joogay iyaga oo gacmaha u shakaalanyihiin.

"Markii uu kacaankii dhashay Soomaaliya waxay lahayd 9 safaaradood, markii ay dowladda burburtayna Soomaaliya waxa ay lahayd 50 safaaradood oo aysan ku jirin qunsuliyadaha, marka siyaasadda arrimaha dibedda waxay ku salaysneyd in ummadda Soomaaliyeed loosoo celiyo sharafteedii. Tan ugu muhiimsan waxa ay ahayd in la xoreeyo, lana taageero dhaqdhaqaaqyada gobonimo doonka ah ee Afrika ka jiray iyo in la dhiso siyaasad wax ku ool ah oo wax u tarta Soomaaliya".