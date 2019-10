Justin Trudeau oo markale ku guuleystay doorashada Canada

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Ra'iisul wasaaraha Canada oo markale guuleystay

Natiijada horudhac ah oo laga helayo doorashada dalka Canada ayaa muujineysa in xisbiga Liberal-ka ee ra'iisul wasaaraha dalka Canada uu markale ku guuleystay awoodda dalkaas.

Inkastoo uu guuleystay Justin Trudeau ayaa haddana waxaa la sheegayaa in uusan helin kuraastii loo bahnaa ee aqalka barlamaanka, taas oo ku qasbi doonta in uu kaashakdo axsaabta kale ee dalkaas, si uu usoo dhiso dowlad isbaheysi ah.

Walow qeybihii hore ee codeynta uusan Justin Trudeau helin codadka gobolada bariga ee dalkaas ayaa haddana xisbigiisa waxaa uu filayaa in kuraas badan oo barlamaanka uu ka heli doono gobolladaas, taas oo u sahli doonta in markale uu talada dalkaas qabto.

Doorahsada dalka Canada ayaa loo arkaa afti lagu tijaabinayo taageeradaTrudeau oo fadeexado badan ay ku soo baxeen xilligii ololaha doorashada. Xisbiga Liberal ka ayaa loollan adag kala kulmayay xisiga midigta dhexe ee Conservative ee dalkaasi.

Ra'iisul wasaare Trudeu ayaa ku qasbanaan doono in uu iskaashi la sameeyo axsaabta kale ee dalkaas, si uu usoo dhiso dowladda xigta, madaama uusan helin aqlabiyadii loo bahnaa.

Waxaa wali dalkaas ka socda tirinta codadka, waxaana aan la ogeyn tirada kama dambeysta ah ee uu heli doonaa xisbi walba, hasayeeshee haddii saadaasha la bixnayo ay dhab noqoto, waxaa ay niyad jab ku noqon doontaa hogaamiyaha mucaaradka, Andrew Scheer oo aad ugu raja weynaa in uu guuleysan doono.

Culeysyadii uu la kulmay xisbiga talada haya

Lahaanshaha sawirka Canadian Press Image caption .

Qeybihii hore ee codeynta ayaa loo arkayay mid aan u wanaagsaneyn xisbiga talada haya, oo waxaa lala wareegay inta badan meelihii uu tagaeerada ka heli jiray oo ay kamid tahay gobolka Atlantic, halkaas oo guulo badan ay ka gaareen xisbiyada kala ah Conservative iyo New Democratic.

Telefishenka dalkaas ee CBC ayaa kusoo warramaya in xisbiga talada haya uu ku guuleysan doono saddexda kursi ee ugu saameynta badan ee gobolka Atlantic, kuwaas oo kala ah Cardigan, Beauséjour iyo Halifax West.

Arrintan ayaa sidoo kale waxay niyad jab ku tahay hogaamiyaha mucaaradka Mr Scheer, oo ku ololeynayay in uu wax ka qaban doono adeegyada bulshada ee dalka Canada.

Natiijada doorashada Canada ayaa sidoo kale loo arkaa in ay war wanaagsan u tahay xisbiga New Democratic Party iyo hogaamiyahooda Jagmeet Singh, oo ay u badan tahay in ay qeyb ka noqon doonaan dowladda xigta ee uu soo dhisi doona ra'iisul wasaaraha dalkaas.

Soomaalida iyo doorashada Canada

Image caption Doorashada Canada ayaa waxaa ka qeyb qaatay Soomaali badan

Dalka Canada oo ay degan yihiin Soomaali badan ayaa lagu soo warramayaa in ay ka qeyb qaateen doorashada dalkaas.

Kooxaha ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa bilihii la soo dhaafay u ololeynayay sidii Soomaalida ay uga qeyb qaadan lahaayeen doorashada, si dhibaatooyinka ay qaban oo ay kamid tahay caruurta maandooriyaha isticmaala iyo kuwa mindiyaha isku dila wax looga qaban lahaa.

Doorashada ayaa sidoo kale waxaa ka qeyb qaatay Soomaali qaxooti ahaan ku tegay Canada, waxaana qaar badan oo laga qaaday xeryaha qaxootiyada ee geeska Afrika ay u ahayd markii ugu horeesay ee ay codeeyaan.

"Codkeyga waan soo dhiibtay, wana markii igu horeysay oo aan codkeyga dhiibto, 60 sano ayaa jira oo soddon sano dowladeena milateri ayay ahayd, 30 kii sano ee u dambeeyayna qaxooti ayaan ahayn, doorasho aan ka qeybgalo iska daaye, ma aanan heysan sharci aan ku aado Magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya oo aan ka imid, anagoo toddobo sano joogno ayaa maanta aniga iyo ilmaheyga helnay in aan doorahsada ka qebgalno", ayay tiri Isniina Cali Raage oo kamid ah Soomaalida codkooda ka dhiibtay doorashdaa Canada.

Waxaa kale oo ay intaa raacisay in toddobo sano oo kaliya ay joogtay dalka Canada, maantana ay la xuquuq tahay shacabka Canada.

Isniina waxaa kale oo ay sheegtay in doorashooyinkii ay ku arki jirtay Afrika mid ka duwan ay ku aragtay dalka Canada, oo Afrika ay ku arki jirtay safaf la galo, balse Canada ay ku aragtay doorasho ka sahlan tan ay ku aragtay dalka Kenya oo dadku ay dhibaato ka maraan in ay codkooda dhiibtaan.

Saddexda xisbi ee ugu cadcad dalka Canada ayaa sidoo kale waxaa kamid ah musharixiin Soomaali ah, kuwaa oo dhmaantod utartamaya kamid noqoshada barlamaanka dalka Canada.