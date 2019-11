Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Maleeshiyaadka Kurdiyiinta ayaa bishii la soo dhaafay waxa ay waqooyi bari Suuriya kula dalgaalameen Turkida iyo fallaagada ay taageeraan

Ciidammada uu Turkiga baritaaro ee waqooyi bari Suuriya kula dagaalamaya maleeshiyaadka Kurdiyiinta ayaa waxaa lagu eedeeyay inay dambiyo dagaal galeen, iyadoo falal arxandarra ah ay ka soo muuqanayaan muuqaal taleefan lagu duubay.

Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ka digtay in Turkiga loo qabsan doono falalka xulafadiisa, halka Turkigana uu ballanqaaday inuu baaritaan sameyn doono.

Rag gar leh ayaa ku qaylinayay "Allaahu Akbar". Mid ayaa taleefankiisa gacanta goobta ku duubay oo waxa uu leeyahay: "Waxaannu nahay mujaahidiin oo ah ciidammadii sharafta." Qeybta dambana waxaa ka muuqda maydadka dagaalyahannadii Kurdiyiinta.

Dhinaca kale koox rag ah ayaa waxa ay ku dul istaageen maydka haweeney oo midkood ayaa waxa uu leeyahay tani "jirkeeda ayey ka ganacsan jirtay".

Muuqaalka argagaxa leh ayaa waxa uu qaab ahaan u eg yahay kuwii ay soo saari jireen maleeshiyaadka ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah.

Sidaas oo ay tahayna ragga muuqaalka ka dhex muuqda ma ahan maleeshiyaadka IS, hasayeeshee waa dagaalyahannada fallaagada xulafada la ah Turkiga ee loo yaqaan Ciidammada Qaranka Suuriya, kuwaas oo ay tababareen oo ay qalabeeyeen misana ay qarash ku bixiso dowladdan Nato xubinta ka ah ee Turkiga. Waxa ay hoos tagaan taliska milateriga Turkiga.

Muuqaalka ayaa waqooyiga Suuriya waxaa lagu duubay 21-kii bishii Oktoobar. Haweeneyda ay ku dul taagan yihiin dagaalyahannada ayaa ah Amara Renas oo xubin ka ah qeybta dagaalyahannada haweenka ee Kurdiyiinta, ee YPG, ciidammadaas oo dowr muhiim ah ka ciyaaray jabkii IS ee Suuriya.

Lahaanshaha sawirka YPG media center Image caption Maydka Amara Renas ayaa lagu arkay muuqaalka

Amara ayaa waxaa lagu dilay weerrar uu dhawaan Turkigu ku qaaday ciidammada Kurdiyiinta ee Suuriya.

9-kii bishii Oktoobar milateriga Turkiga iyo fallaagada uu baritaaro ee Suuriya ayaa waxa ay weerrareen ciidammada Kurdiyiinta Suuriya ee SDF, waxyar un kaddib markii Donald Trump uu ku dhawaaqay in ciidammada Mareykanka ay isaga baxayaan waddanka Suuriya.

Dagaalyahannada SDF ayaa si weyn u howlgalayay oo xulafado lagu kalsoon yahay waxa ay u ahaayeen Mareykanka arrintaas oo horseedday in gudaha loogaga adkaado ururka labaxay Dowladda Islaamiga ah. Ururka ayaa sheegaya inuu bixiyay xogta sirdoon ee horseedday in todobaadkii hore la dilo hogaamiyiihii ururka IS Abuubakar al-Baqdaad.

Muuqaallada Handadaadda ah

Maalmo kaddib weerrarkii Turkiga, waxaa baraha bulshada ku soo baxayay muuqaallo la sheegayo inay duubeen fallaagada gacansaarka la leh Turkiga. Mid ka mid ah muuqaalladaas ayaa nin aanan haybtiisa la garanayn waxa uu Carabi ku leeyahay: "Waxaannu halkan u nimi inaan qoorta idinka goyno gaaladiinan iyo murtadiinta!"

Muuqaal kale ayaa nin afka soo duubtay oo xiran dhar madow ayaa waxa uu xambaarsan yahay haween aad u naxsan oo ay fallaagada ku xeeran yihiin - mid ayaa duubaya, mid ayaa ku qaylinaya "doofaar", mid kale ayaa leh: "Orodoo madaxa ka jar."