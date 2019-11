Lahaanshaha sawirka CNN Image caption Ninkan ayaa halyay ka noqday dalka Australia

Inta badan dadka da'da ah marka ay duqoobaan waxay iibsadaan noocii ugu dambeeyay ee saacadda gacanta lagu xirto, wayna iska nastaan, balse James Harrison wuuu ka duwan yahay dadkaas. Dalka Australia waxaa looga aqoonsaday halyey qaran oo badbaadiyay nolosha inkabadan laba milyan oo caruur ah.

Harrison, oo sidoo kale loo yaqaano "Ninkii gacmaha dahabka lahaa" ayaa muddo 60 sano wuxuu asbuuc walba ku deeqi jiray dhiggiisa carruurta xanuunsan.

Ninkan oo hadda ay da'diisu gaartay 81 sano wuxuu noqday hawlgab, waxaana taas ay soo xirtay taariikh soo jireen ah oo lagu badbaadiyay dad badan.

Sida laga soo xigtay hey'adda Laanqeyrta Cas ee dalka Australia, qeybteeda qaabilsan keydinta dhiigga, ninka wuxuu badbaadiyay noolasha caruur gaareysa 2.4 milyan oo ku nool dalka Australia.

James ayaa 60-kii sano ee la soo dhaafay, asbuuc walba bixinayay dhiig uu ku badbaadinayay nolosha carruurta.

Dhiigga Harrison ayaa ah mid ka duwan kan dadka kale, nooca dhiig ee jirkiisa ku jira waa mid loo adeegsado la dagaallanka cudur ku dhaca haweenka uurka leh iyo carruurta, waxaana dhigiisa loo adeegsadaa ka hortagga cudurka loo garanayo rhesus, oo ah cudur si dhaxal ahaan loo kala qaado, lagana helo dhiigga cas ee carruurta iyo haweenka uurka leh.

Cudurka waxaa uu saameyn ba'an ku yeeshay maskaxda carruurta, mararka qaarna sababa dhimasho.

Sida James Harrison uu u sameeyay isbadelka?

Lahaanshaha sawirka CNN Image caption James

Hey'adda Laanqeyrta Cas ee dalka Australia, qeybta qaabilsan keydka dhiigga ayaa sheegtay in wanaagga Harrison la ogaaday ka dib markii qalliin lagaga sameeyay xabadka isagoo 14 jir ah, waxaana noolashiisa badbaadiyay dhiig loogu deeqay xilligaas, taas oo ku dhalisay in uu ballan qaado in uu noqdo qof dhiiggiisa ku tabarruca dadk kale.

Sanado badan ka dib dhakhaatiirtiisa waxay ogaadeen in dhigiisa uu ku jiro nooc loo adeegsan karo daawada Anti-D, ee lagu daweeyo cudurka Rhesus, sidaasna uu ku caawin karo dad badan.

Inkastoo dhakhaatiirta aysan garaneyn sababta jirka Harrison looga helay nooca dhiiggan ayaa haddana waxay u maleynayaan in sababta ay tahay falgalkii ka dhashay dhiggii lagu shubay xilligii qaliinka lagaga sameeyay xabadka.

Ninkan waxaa uu ka mid yahay dadka fara ku tiriska ah ee dalka Australia ku nool, jirkoodana laga helay nooca dhiiggan ee loo yaqaano antibodies.

"Qeyb kasta oo dhiiggiisa ah waa mid aad u qiima badan, balse dhiigga James waa mid kheyru caadi ah. Dhiggiisa waxaa loo adeegsadaa dawooyin lagu badbaadiyo noolal badan, haddii ay ahaan lahayd hooyo dhiigga jirkeeda uu diidan yahay midka canuuga caloosheeda ku jira, lagana yaabo in uu sidaas u dhinto". sidaas waxa sheegay hey'adda laanqeyrta cas ee dalka Australia.

Falkenmire oo ka tirsan hey'addas ayaa sheegay in qeyb walba oo ka mid ah dawada Anti-D ee lagu sameeyo dalka Australia ay ka timado dhiigga James, halka boqolkiiba 17 haweenka dalkaas ay khatar ugu jiraan cudurkaas, James na uu badbaadiyay inbadan oo ka mid ah bukaannadaas.

Muxuu James halyay qaran u nqoday?

Lahaanshaha sawirka Global News Image caption James ayaa aad looga ixtiraamaa dalka Australia

Waxaa loo aqoonsaday halyay qaran oo badbaadiyay carruurta Australia. James wuxuu ku guuleystay abaalamrino caalami ah oo ay ugu horeyso abaalmarinta ugu sareysa ee dalka Australia laga bixiyo.

"Way i xiisa gelisaa marka ay dadku i dhahaan waxaad sameysay caawintan, waxaad tahay qof wanaagsan, waxaa tahay halyay,'" ayuu yiri Harrison oo sheegay in tallaabadaas ay ahayd waxa keliya ee uu sameyn karo.

Wuxuu intaa ku daray in qof walba uu leeyahay hibo uu Alle siiyay, in dhiig uu bixiyana ay tahay hibada keliya ee uu Alle siiyay isaga.

Sharciga dalka Australia ayaa qaba in qofka haddii uu gaari da'da 81, uusan wax dhiig ah ku deeqi karin, maadaama James da'ddisuna ay gaartay 81 sano, wixii hadda ka dambeeyana uusan wax dhiig ah bixin karin.