Dhegeysiga xil ka qaadista Trump oo toddobaadka dambe bilaabmeysa

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Madaxa Guddiga Sirdoonka Gudaha Adam Schiff ayaa hoggaaminaya baaritaanka

Dimuqraaddiyiinta Congress-ka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay dhegeysigii ugu horreeyay oo si shaac ah u dhici doona, kaasoo ku saabsan xil ka qaadidda madaxweyne Donald Trump.

Saddex sarkaal oo dowladda ka tirsan ayaa caddeymo ku soo bandhigi doona dhegeysiga ugu horreeya, kaasoo markii hore si qarsoodi ah u dhici jiray.

Su`aalo weydiinta la xiriirta xil ka qaadista Trump ayaa lagu soo bandhigayaa caddeymo la xiriira in Mr Trump uu hakiyay gargaar la siin lahaa Ukraine, si uu dowladda dalkaasi cadaadis ugu saaro inay baaritaan ku sameeyaan ninka ay siyaasadda isku hayaan ee, Joe Biden.

Mr Trump ayaase beeniyay inuu ku tuntay awoodda.

Saddex guddi oo muhiim ah ayaa hore marqaatiyaal uga soo dhegeystay caddeymahooda.

Madaxa Guddiga Sirdoonka dalkaas Adam Schiff, oo hoggaaminaya dhegeysiga, ayaa weriyeyaasha u sheegay in uu socdo kiis xil ka qaadis ah oo ka dhan ah madaxweyne Trump.

Dhegeysiga oo ka dhici doona Capitol Hill ayaa si toos ah loo baahin doonaa, iyadoo xildhibaannada Dimuqraaddiyiinta iyo Jamhuuriguba ay su`aalo weydiin doonaan marqaatiyada.

Marqaatiga ugu horreeya waa Bill Taylor, oo ah sii hayaha safiirka Mareykanka u fadhiya Ukraine, kaasoo bishii hore bixiyay caddeymaha ugu badan.

Waxay u muuqataa in Mr Taylor uu xildhibaannada u sheegay inay "caddahay" in madaxweynuhu uu joojiyay ku dhowaad $400m (£310m) oo gargaar milatari ah oo la siin lahaa Ukraine, iyadoo sababtuna uu ku sheegay in madaxweynuhu uu Ukraine ka doonayay inay baaritaan ku sameyso wiilka Joe Biden.

Mr Trump ayaa eedeymo musuqmaasuq ah usoo jeedinayay madaxweyne ku xigeenkii hore Mr Biden, kaasoo wiilkiisa, Hunter Biden, uu la shaqeeyo shirkad Ukraine laga leeyahay.

Joe Biden oo Dimuqraaddiga ka socda ayaa u tartamaya dooarshada madaxtinnimo ee haatan uu sanad ka dhiman yahay.