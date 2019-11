Dumarka shaqaalaha Japan oo "ookiyaalaha laga mamnuucay"

Lahaanshaha sawirka Getty Images

In muraayadaha indhaha lagu xirto goobta shaqada waxay noqotay arrin si weyn looga hadal hayo dalka Japan ka dib warar soo baxay oo sheegaya in shirkadaha qaar ay dumarka u sheegeen in ay bixiyaan ookiyaalaha.

Dhowr warbaahin oo Japan ka howlgala ayaa baahiyay in qaar ka mid ah shirkadaha ay "mamnuuceen" in dumarka ay muraayadahaas soo xirtaan, sababo kala duwan oo jira aawadood.

Waxaa ka mid ah, Shirkadaha tafaariiqda oo sida la sheegay ay ka dhalatay gabar xirnayd ookiyaale oo kaaliye ah oo "si deggan wax u eegtay".

Arrintaas waxay dhalisay dood kulul oo baraha bulshada ee Japan la isku dhaafsaday oo la xiriirta qaabka lebiska iyo dumarka shaqaalaha ah.

Telefishinka The Nippon iyo barta Business Insider ayaa ka mid ah warbaahinta tabisay arrintan, iyagoo eegay sida shirkado kala duwan ay dumarka uga mamnuuceen xirashada muraayadaha indhaha.

Waxay ku dareen shirkadaha diyaaradaha oo sababo la xiriira badqabka u diiday, ama in ay sababin in qurxinta dumarka aysan si wanaagsan u arkin waxa ay adeegsanayaan marka ay ka shaqeynayaan goobaha dumarka lagu qurxiyo.

Ma cadda in arrintaas "mamnuucidda" ay la xiriirto shuruucda shirkadaha u gaarka ah, ama in ay tahay arrin la xiriirta waxa bulshada ay dooneyso ee goobta shaqada.

Balse muwduuca waa arrn hadda si wayn loo hadal hayo.

Hal ku dhigga "ookiyaalaha waala mamnuucay" ayaa caan ka noqday Japan kaas oo illa maanta oo Jimco ah socda.

Kumiko Nemoto, oo Cilmiga Bulshada ka dhiga jaamacadda Kyoto waxay sheegtay in arrintan ay tahay mid la xiriirto "shuruuc an hadda la adeegsan oo laga soo gudbay".

Waxay tiri: "sababta dumarka aysan u xiran karin ookiyaale in xaqiiqdii ay tahay wax an macno ku saleysnayn. Waxay la xiriirtaa jinsiyad. Waa faquuq."

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Yumi Ishikawa waxay dowladda Japan u gudbisay dawad ku saabsan in loo diiday in ay kabo dhaahdeer ku xirato shaqada

Waxay intaa ku dartay in fikradda ay u taagan tahay aragti ku saabsan "dhaqan hore oo Japan ka jiray".

"Ma ahan wax ku saabsan sida dumarka ay shaqada u qabtaan. Shirkadda.. waxay qiimeyneysaa sida haweeneyda ay u muuqato dhedig ahaan, taas oo lid ku ah qof ookiyaale xiran," ayey tiri Nemoto.

Arrintan waxay imaaneysaa iyadoo dhowaan Japan laga diiday xirashada Kabaha dhaadheer ee dumarku xirtaan.