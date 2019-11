Dibadbaxyada Hong Kong: Muuqaalka askeri si toos ah qof u toogtay

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Toogashada ninkan waxaa si toos ah looga baahiyay Facebook

Askeri ayaa toogtay qof dibadbaxe ahaa oo ka qeybgalayay isu soo baxyada ka taagan Hong Kong. Askeriga wuxuu soo bixiyay baskoolad ka dibna wuxuu soo jiiday qof ka mid ah dadkii isu soo baxay oo ku sugna meel jid-gooyo ay tiillay.

Nin kale oo isku deyay inuu askerigaa u dhowaado oo wejiga u duubna, ayuu ku riday xabad kaga dhacday lugta.

Dhacdo kale, nin tageersanaa mamulka beijing ayaa la gubay ka dib markii uu la murmay dadkii dibadbaxayay ee careysnaa.

Wuxuu ku jiraa xaalad halis ah, waxaana weli lagu daweynayaa cisbitaalka.

Sidoo kale waxaa maanta jiray isku dhacyo kale oo badan oo dhexmaray booliska iyo dadka dibadbaxaya oo weli Hong Kong ka taagan.

Maxaa ka dhacay goobta toogashada?

Booliska ayaa ninka toogtay xilli ay mudaaharadayaasha isku deyayeen in ay xiraan isgoyska Sai Wan Ho ee dhanka Waqooyiga-Bari ee Hong Kong. Ciidamada waxay xaqiijiyeen in "hal askeri uu la soo baxay baskoolad" hal qofna meesha lagu toogtay.

Askeriga dhowr xabo oo kale oo rasaas nool ah ayuu riiday, balse ma jiro cid kale oo wax ku noqotay.

Toogashadaas ka dib, muuqaal ayaa laga arkay 21 sano jirka oo dhulka yaalla, isdhihiisuna furan yihiin, dhiigna uu hareerihiisa yallay.

Waxaa lagu sameeyay qalliin, welina wuxuu ku jiraa xaalad halis ah sida maamulka Cisbitaalka uu u sheegay BBC.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Boolis ku sugan Sai Wan Ho, ka dib toogashada

Ciidamada waxay sheegeen in askartooda ay hub ula bexeen dibadbaxayaal ku sugnaa goobo kale.

Waxay beeniyen waxa ay ugu yeereen "been ah iyo dhibaateyn" wararka sheegaya in askarta lagu amray "in si ula kac ah ay hubkooda u adeegsadaan" xilligii uu socday howlgalkii maanta.

Waa markii seddaxaad oo askeri uu si toos ah u adeegsado xabad dhab ah oo uu ku dhufto dibadbaxe tan iyo markii rabshadaha ay bilowdeen ee bishii June, 2019.

Maxaa kale oo dhacay Isniintii?

In kastoo dibadbaxayada ugu badan ay dheceen dhammaadkii isbuucii la soo dhaafay, haddana waxay ku baaqeen isu soo bax guud oo ah in dhammaan shaqaalaha aysan shaqada aadin, maanta oo Isniin ah.

Waxaa toogashada iyo ninka la gubay dheeraad ku ahaa maanta:

Askarta waxay xabado cinjir ah ku rideen dibadbaxayaal dhagxaan tuurayay oo ku sugna Jaamacadda Shiinaha

Booliska waxay sunta ilmada keenta ku kala ceyriyeen dibadbaxayaal ku sugnaa Iskuulka Farsamada ee Hong Kong

Bartamaha suuqa wayn ee Hongo dad ku sugnaa ayey sidoo kale booliska qiiq u adeegsadeen si ay u kala ceyriyaan

Dadkii isu soo baxay waxay xireen jidad kala duwan oo bartamaha Hong Kong isku xira iyo sidoo kale qadka tareennada ee MTR.

Ciidamada waxay sheegeen in dibadbaxayaasha ay walxo waaweyn ku tuureen jidadka oo halis geliyay nolosha dareewallada

Waxaa jiray muuqaal laga arkay gaari ciidan oo u muuqday inuu si ula kac ah u dardari rabay dadkii isu soo baxay

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Labadii malmood ee la soo dhaafay, waxaa sidoo kale la isugu soo baxay bartamaha magaalada

Askarta waxay rabshadaha ku tilmaameen kuwo ay ka dambeeyaan "dad mayil adag" oo ku kacaya "ficillo sharcidaro ah", waxayna ugu baaqeen in ay joojiyaan ficilkasta oo halis ku ah naftooda iyo midda ciidamad.