Madaxwaynihii hore ee Barazil Lula da Silva oo xabsiga laga siidaayay

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Luiz Inácio Lula da Silva ayaa u sheegay dadkii isu soo baxay in uusan wax dambi ah galin

Madaxwaynihii hore ee Brazil Luiz Inácio ayaa xabsiga laga sidaayay ka dib markii uu ku jiray in ka badan 18 bilood.

Hogaamiyaha garabka bidix ayaa waxaa salaamay kumanna qof oo ruxayay calanka Barazil kuwaasi oo isugu so baxay afaafka hore ee saldhiga booliiska magaalada Curitiba oo uu ku jiray.

Waxaa lagu hayay xabsi ku yaalla magalada Curitiba isaga loo haystay dacwado la xiriira musuqmaasuq.

Garsoore ayaa amray in la siidaayo ka dib markii maxkamadda ugu sareeysa dalkaasi ay go'aamisay in qofka dambi lagu helo xabsiga la dhigi karo oo kali ah marka go'aan laga gaaro racfaanka uu qaato.

Lula iyo kumannaan qof oo kale ayaa ka faaidaysanaya go'aankan maxkamada ugu sareysa dalkaasi Barazil.

Luiz Inácio Lula da Silva oo 74 jir ah ayaa madaxwayna ka ahaa dalkaasi sanadihii u dhaxeeyay 2003 ilaa 2010.

Siideyntiisa ayaa ah calaamad muujinaysa guul sida ay sheegeen dadka arrimahan faaqida .

"Uma malaynayn in maanta aan halkan kula hadli doono rag iyo dumar idinka oo isugu jira kuwaasi 580 maalmood ku qaaylinayay subax wanaagsan iyo galab wanaagsan iyaga oo aan ka dan lahayn roobka da'ayay iyo cimilada, ayuu u sheegay dadki isu so baxay.

Waxaa uu sidoo kale ballan qaaday in uu cadeyn doono in uusan wax dambi ah galin isaga oo weeraray "dhanka xun ee nidaamka garsoorka ", oo ku eedeeyay in ay ka shaqynayaan inay dambi ka dhigaan dadka u janjeera dhanka bidix ".

Lula ayaa loo badinayay in uu ku guulaysto doorashadii Barazil ka dhacday sanadkii aanu soo dhaafnay,balse waxaa la dhigay xabsiga ka dib markii lagu helay fadeexado musuqmaasuq oo aad u ballaarn.

Waxaa tartankaas doorashada ku guuleystay musharaxii xisbiga midig fog Jair Bolsonaro.