Nin xaaskiisa lacag badan ugu gaday dirac aanan jirinba

Lahaanshaha sawirka SHOGO KIMURA

Sannadkan horraantiisii, Richard Ma oo ah maareeyaha guud ee shirkadda arrimaha amniga ee fadhigeedu yahay magaalada San Francisco ee dalka Maraykanka, ayaa lacag dhan $9,500 xaaskiisauga bixiyay dirac.

Waa lacag qaali ah in laga bixiyo hal gashi, gaar ahaan marka gashigaasi uu yahay mid aanba jirin, lana soo saarin weli.

Waxa kaliya oo jira ayaa ah sawirka naqshada diraca oo ay ku hami weyn tahay in ay soo saarto shirkadda The Fabricant, waxaana diraca lagu larayaa huumaagga muuqaalka xaaska ninkan oo magaceedu yahay Mary Ren, kaas oo hadhoow loo isticmaali doono in la galiyo baraha bulshada.

Marka si kale loo shoraxo, gashigan ma ahan mid jira, ee qofka inta uu sawir iska qaado isaga oo dharkiisa caadiga ah qaba ayaa laga dhigayaa in qofka uu xiranyahay dhar kale oo qurux badan, balse xaqiiqo ahaan aanan u jirin, ka dibna sawirka ayaa la galinayaa baraha Bulshada.

"Runtii waa qaali, balse marka dhanka kale laga eego waa maalgalin," ayuu yiri Mr Ma.

Lahaanshaha sawirka THE FABRICANT

Wuxuu sharaxay in isaga iyo xaaskiisa aysan iibsanin waxyaabaha qaaliga ah, balse in sheeygan uu u iibsaday maadaamaa uu u arkay in uu yahay wax leh qiimo, xilliga fog ah.

"10 sano gudahood, waxaad arkaysaa qof kasta oo xiran dharka digital-ka ah, waana astaan waqtiga ka hadlaysa" ayuu yiri.

Shirkaddan ayaa bil kasta website-keeda soo galisa dharka digitalka ah oo lacag la'aan ah, balse dadka isticmaalaya waxay u baahanyihiin in ay yeeshaan xirfadda iyo aaladihii ay ku dhex galin lahaayeen.

Dharkan ma ahan wax la taaban karo, balse waa naqshado lagu naashnaasho sawirrada qofka, taas oo u ekeysiinaysa in qofka uu xiranyahay dhar aan ahayn kan uu xirnaa markii uu sawirka galayay.

Dadka dheela ciyaaraha kumbuyuutarka (games) ayaa muddo badan jeclaa kala doorashada gashiga ay u xirayaan sheeyga ay ciyaarta ku galayaan.