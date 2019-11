Jawaar Maxmed oo farriin culus u diray Soomaalida Itoobiya

Lahaanshaha sawirka JAWAR MOHAMMED

Jawar Maxamed oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa qoomiyadda Oramada Itoobiya islamarkana ka mid ahaa dadkii horkacayay dibadbaxyadii Itoobiya ayaa waxa uu ka hadlay siyaasadda gobolka Soomaalida Itoobiya.

Jawaar ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka gobolka Soomaalida ay arrimaha gudahooda ah ay iyagu xalliyaan oo aysan meel kale la aadin.

Mr Jawar Maxamed oo ka hadlayay kulan ay lahayeen qoomiyadda Itoobiya ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in dhinacyada isku haya siyaasadda gobolka Soomaalida ay wada fariistaan oo ay awoodda qeybsadaan.

"Waxaan ku boorrinayaa walaaleheena Soomaaliyeed arrimaha gudihiina ah ha la soo aadina Oromada ,meelna arrimihiina ha geynina,midnimada Soomaalida waa xuquuq ay Soomaalidu leeyihiin ,inagu waxaan nahay walaahiin lakiin banaanka ayaan ka joognaa arrimaha Soomaalida quseeya,waan idin imaan karnaa oo idin dhexdhexaadin karnaa haddii aad na casuuntaan ,balse waanadeydu waxay tahay dhibaatadiina ha ku xalinina meel ka baxsan gobolka Soomaalida,"ayuu yiri Jawaar.

Jawaar Maxamed ayaa si gaar ah ula hadlay jabhadda ONLF iyo madaxwaynaha degaanka oo ugu baaqay inay xalka ka raadiyaan wadaxaajood iyo wada tashi.

"Wada fariista ,waxa aan arrintaa ku boorinaya hogaanka ONLF iyo Mustafe iyo qof walba oo kale ,wada fariista oo dhisa gole,waxaad leedihiin odayaal xikmad iyo aqoon leh oo aan aniga garanayo waxay gacan naga siyeen in aan joojino dhiigii ugu badnaa ee daata,waxay odyaaasha gacan idinka siin karaan in aad awoodda qeybsataan ,waxaa muddo 20 sano ah idin xukumayay Cabdi Maxamed Cumar sidee markaasi idinka oo dimuqraadiyada u soo dhagaalamay aadan isugu iman Karin oo aad awoodda u qaybsan Karin " ayuu intaa ku daray.

Mr Jawaar ayaa sidoo kale sheegay in gobolka uu gacanta u gali jiray shaqsiyaad balse imika dhaqaalahaas uu bulshada dhexdeeda yaallo islamarkana ay tahay in lagu heshiiyo.

Lahaanshaha sawirka MAHEDER HAILESELASSIE TADESE

"Qiyaastii 60 % ilaa 70% Miisaaniyadda Deegaanka Soomaalida waxay aadi jirtay jeebka genaraalada EPRDF maanta dhaqaalahaas gudaha ayuu yaalaa qeybsada ee ha ku dagalamina'', ayuu yiri Jawaar Maxamed.

Mr Jawaar Maxamed ayaa sheegay in dhulka Soomaalida Itoobiya uu yahay dhul qani ah balse musuqmaasuq iyo maamul xumo ay ku habsatay.

"Markii aan yaraa waxaan maqli jiray in gobolka Soomaalida uu yahay mid qaleel ah oo dhul saxaro ah ,markii aan hadda eeganaya waa mid ka mid ah dhulka ugu qanisan ,macaluusha iyo abaarta ka jirta gobolka Soomaalida waa mid ka timid musuqmaasuq iyo maamul xumo'', ayuu yiri.

Jawaar Maxamed ayaa sheegay in qoomiyada Oramada aysan soo faragalin doonin siyaasada gudaha gobolka Soomaalida Itoobiya islamarkana ay arrintaa u taalo hogaanka kala duwan ee Soomalida.

"Waxa aan ku waaninayaa walaalaheena Somaaliyeed waa dhamantood qabiilada kala duwan, anaga ha noo imaanina ee wada fariista ,dood wada yeesha waana taa waxa aan anagu sameynay wayna noo shaqaysay marka idinkana aamina way idin shaqaynaysaa, haddii aad dad kale aaddaan, kooxaha kale xitaa way idinka faaidaysanayaan ,wayna idin qaybinayaa oo idin xukumayaan ,dadkuna way isku kiin dirayaan, ."ayuu intaa ku daray.

Waxaa uu sidoo kale farta ku fiiqay in midnimada Soomaalida ay ku jirto in arrimahooda ay iyaga xalistaan.

"Midnimada Soomaalida waxaa lagu damaanad qaadi karaa oo kali ah danaha Soomaalida ee gudaha Itoobiya iyo meelaha ka baxsan,marka codsigeygu waxa uu yahay ka fedaraal ahaan iyo ka dimuqraadi ahaan waa idinku garab istaagaynaa doorasho u dhacda xaq iyo xor ,balse idin ma faragalinayno arrimaha gudaha soomaalida,arrimaha Soomalaida waa kuwa u yaala hogaanka somaalida, ."ayuu yiri Jawaar.