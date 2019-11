Barnaamij tabiye "wax ka sheegay Donald Trump oo shaqada laga eryay"

Lahaanshaha sawirka NY Times Image caption Craige Silverman

Barnaamij daadihiye lagu magacaabo Craige Silverman oo u dhashay dalka Mareykanka, kana hawlgalo raadiyo ka hawgalo dalkaas ayaa sheegay in shaqadii uu ka hayay warbaahintii uu ka hawlgalayay laga eryay, kadib markii uu dhaliilay xukuumadda Madaxweyne Trump.

Silverman ayaa sheegay in arrintan ay dhacday xilli uu ku guda jiray barnaamij toddobaadle ah, waxaana uu inta raaciyay in lagu yiri "waa ay kuu dhamaatay".

Ninkan ayaa sheegay in sababta loo eryay uu u maleynayo in ay tahay dhaliilaha uu u jeediyo xukuumadda Madaxweyne Trump oo muddooyinkii dambe cadaadis kala kulmeesay xisbiga Dimuqraadiga.

Silverman oo barnaamijkan daadihinayay tan iyo sanadkii 2014-ka aya sheegay in dhaliisha uu u jeediyo Madaxweynihii uu doortay sanadkii 2016-ka ay keentay in warbaahinta Saleem Media Group ee uu u shaqeynayay ay takoorto.

Craige Silverman waxaa kale oo uu sheegay in warbaahintaas ay tahay mid muxaafid ah, kuna shaqeysa siyaasadaha Trump, wax dulqaad ahna aanan u heynin dadka dhaliila siyaasadihiisa.

Silverman waxaa kale oo uu sheegay in shaqada laga eryay kadib markii uu ku gacan seeray amar ahaa in uusan ka qeybgelin barnaamijyada idaacadaha kale ee lagu dhaliilo xukuumadda Trump, gaar ahaan qorshaha xil ka qaadista ee ay damacsan yihiin xisbiga Dimuqraadiga.

Craige oo ah qareen ayaa sheegay in sababta shaqdaa looga eryay uu ku tuhmayo in ay tahay arrimo la xiriira qorshaha xil ka qaadista Madaxweyne Trump ee ku aadan dalka Ukraine.

Wuxuu wageyska The Washington post u sheegay in ujeedkiisa uu ahaa in uu samaeeyo barnaamij lagu soo bandhigi karo dulduleelada dowladda, maadaama hey'adda warbaahineed ee uu ka hawgalayay ay tahay mid u janjeerta dhanka xukuumadda.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Trump ayaa cadaadis kala kulmaya dimuqraadida

Shirkadda warbaahinta ee Salem Media Group kama aanay jawaabin eedeymaha uu barnaamij daahiyahan u jeediyay iyo waxa keenay in uu Silverman shaqada ka tago, waxaana muuqata in warbaahintaas ay demisay mareegtii ay ku lahayd Intarnetka, gaar ahaan keydkii barnaamijka Silverman.

Inkastoo heshiskii qandaraaska ee ay kala saxiixdeen uu muujinyo in iyaga oo keliya uu la shaqeeyo hadana waxaa kale oo uu sheegay in saacadaha uu halkaas ka shaqeeyo aysan ku filneyn, oo uu doonayo meel kale oo uu ku gorfeeyo siyaasadda Mareykanka.

Maalintii sabtida waxaa uu sheegay in uu ka soo muuqan doono barnamaij kale, balse markiiba waxaa la damiyay makrafonkiisa, maadaama uu barnamaijkiisa kuso hadal qaaday arrimo la xiriira Trump.

Hasayeeshee fursadaas ayaa waxa ay keentay in markiiba uu albaabdka ka dego.

"Uma joojinayo, umana joojin doono waxa ay amainsan yihiin xisbiga Trump, wana sheegaya waxyaabaha aan arko", ayuu bartiisa twiter-ka kusoo qoray Silverman.

Toddobaakdii la soo dhaafay, Silverman ayaa taageerayaasha madaxweyne Trump ku eedeeyay in aysan dooneyn in dood cilmiyadeysan ay ka yeeshaan qorshaha xil ka qaadista Madaxweynaha, ayna ku fikirayaan in waxba kama jiraan ka soo qaadaan baaritaanka.

Mar uu ka jawaabayay wicitaan dhanka taleefonka oo uu soo wacay qof ka mid ah dhagestayaasha idaacadda ayaa waxaa uu Trump ku eedeeyay in tagaeerada milateri ee la siin jiray Ukraine uu u hakiyay dano siyaasadeed.

Waxaa kae o uu sheegay in uusan marnaba cadaadis kala kulmin madaxdii uu la shaqeynayay, sii uu u badelo fikirkiisa, balse mas'uuiiliyiinta shirkadda warbaahineed ee Saleem oo uu sheegay in ay u janjeerto dhanka xukuumadda Trump, oo aysan dhexdhexaad ahayn.