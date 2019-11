Lahaanshaha sawirka Reuters

Madaxeynaha Mareykanka Donald Trump aya sheegay in "xaaladdiisa caafimad ay aad u wanaagsan tahay" ka dib markii uu ka soo dhammaaday "qeybta koobaad" ee baaritaanka caafimaadkiisa jir ahaaneed.

Aqalka Cad wuxuu xaqiijiyay in xarunta Caafimaad ee Walter Reed ee Washington ay Trump tijaabo ku sameysay, dhiiggiisana la baaray sabtidii.

Booqashada kum aysan jirin jadwalka dadweynaha lagu ogeysiiyo waxyaabaha uu madaxweynaha sameynayo, mana la baahin faafaahinta dhabta ah ee baaritanka caafimaad.

Qiyaastii 10 bilood ka hor, waxaa lgu sameyay baaritaanka cafimaad ee sannadlaha ah kaas oo lagu ogaaday "in xaaladdiisa cafimaad ay ad u wanaagsan tahay".

Warqoraal ah oo ay soo saartay xoghayaha warbaahinta ee Aqalka Cad, Stephanie Grisham, waxaa lagu sheegay in baaritaanka la sameeyay "ka dib markii ay soo bexeen maalmo uu madaxweyaha firaaqo ahaa".

Waxay intaa ku dartay in "madaxweynaha uu aad u fiican yahay caafimaadkiisa, uuna weli firfircoon yahay. Wax dhib ahna ma sheegan".

"Marka laga gudbo wararka kutiri-kuteenka ah, ee la eego macluumaadka baaxadda wayn ee daacadda ah, waxaan sheegayaan in wararka beenta ah ay masuuliyad daro iyo halisba ku yihiin dalka," ayey barteeda Twitter-ka ku qortay.

Ma jiro xilli cad oo u degsan tijaabooyiinka caafimaad ee madaxweynaha, balse labadii baaritaan ee ugu dambeeyey ee Trump, waa la sii shaaciyay, waxaana lagu daray jadwalkiisa. Xarunta Caafimaad ee Walter Reed, wuxuu booqday sagaal goor, tan iyo markii uu xilka qabtay.

Donald Trump oo 73 sano jir ah, waa qofkii ugu da'da waynaa ee qabta xilka Madaxweynaha Mareykanka. Xaaladdiisa caafimaad ayaana wax badan la iska weydiiyay xilligii uu ololaha ku jiray iyo ka dibba.

Xilligii uu ku jiray ololihii doorashada, wuxuu soo bandhigay warqad sheegeysa in "uu yahay qofkii ugu cafimadka badna abid ee xilka madaxweynaha loo doorto". Balse dhaqtarkii la sheegay in uu warqadda qoray wuxuu sheegay in Trump uu isaga isu qoray xaashidaas".

Musharraxa Dimuquraadiga ee sida wayn isu hayaan Trump, doorashada soo socota, kaas oo 70 sano jir ah, waxaa aad loo hadal hayaa xaaladdiisa caafimaad.

Bernie Sanders ayaa qalliin degdeg ah galay bishii la soo dhaafay, ka dib markii uu wadne-xanuun uu ku soo booday.

Madaxweyne ku xigeenkii hore, Joe Biden, oo 76 sano jir ah, wuxuu dhankiisa ballan qaaday in uu baahinayo macluumaadka cafimaadkiisa, ka hor doorashada.