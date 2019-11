Lahaanshaha sawirka Getty Images

Dumarka waa in la siiyaa xuquuda ay ku ogaan karaa mushaarka ay qaataan ragga ay isla shaqeeyaan, waa haddii ay ka shakiyaan in ay jirto sinnaan la'aan xagga mushaaraadka ah.

Ururka Fawcett Society ee UK ayaa ku baaqaya in la bedelo sharciga si loosoo afjero sinnaan la'aanta jinsiga iyo mushaaraadka.

Hay'adan ayaa sheegtay in ragga ay si sahlan dumarka ugu sheegi karaan mushaarka ay qaataan ka hor inta aanan lagu qasbin shaacinta mushaarkooda.

Baaqan ayaa yimid ka dib markii xisbiga Labour-ka ee UK uu ballanqaaday in kala saraynta mushaaraadka ee ragga iyo dumarka lasoo afjari doono sannadka 2030-ka.

Agaasimaha hay'adda Sam Smethers ayaa yiri "in mushaaraadka ay sir haadaan ay ka dhigan tahay in dumarka aysan ogaan karin in si siman lacagta loo siiyo iyo in ay eex jirto".

"Xitaa haddii ay ka shakiyaan in ragga ay qaataan lacag ka badan inta ay iyagu qaataan, ma jiro hab ay ku ogaan karaan waxa rasmiga ah," ayuu intaas raaciyay.

Laakiin Shanti Kelemen oo ah agaasimaha maalgashiga shirkadda Brown Shipley ayaa BBC-da u sheegtay in dumarka oo kaliya aysan ahayn kuwa dhibka qaba, ee sidoo kale ay tahay in iyana laga fikiro dadka laga tirada badanyahay, dadka howlgabka ku dhow iyo dhallinyarada.

Sharciga UK wuxuu dhigayaa in ragga iyo dumarka isku mushaar la siiyo haddii ay qabtaan shaqooyiin isku mid ah.

"Waxaan dareemay khiyaano iyo karaahiyo"

Lahaanshaha sawirka Kay Collins

Haweenay lagu magacaabo Kay Collins, waxay ka shaqayn jirtay goob cunto karin ah, waxay si lama filaan ah ku ogaatay in nin ay isku shaqo qabtaan uu ka mushaar badan yahay.

Markii ay arrintan lasoo qaadday agaasimaha goobta oo qof dumar ahayd waxay ku doodday in ninka uu qabto shaqooyiin ka badan kuwa ay iyadu qabato, inkasta oo ninka laftiisana uu sheegey in uusan qabanin.

Is jiidjiid dheer ka dib, ninkii shaqada wuu iska casilay, iyadana shaqadii waa laga tiray, inkastoo markii dambe ay magdhow heshay, ka dib kiis maxkamadeed oo sanado badan qaatay. Waxaa loo xukumay lacag ka yar middii ay ku bixisay maxkamadda.

Haweenaydan oo hadda lixdan jir ah, waxay guriga ku xanaanaysaa ninkeeda oo xanuunsan.

"Naceyb iyo in la i khiyaanay ayaan dareemay."