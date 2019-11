Sawir dhaqaajiyay quluubta malaayiin qof oo isbadel horseeday

Lahaanshaha sawirka EENADU NEWSPAPER/A SRINIVAS Image caption Sawirka Divya ee dadka soo jiitay

Sawirka ilma yar oo shan sano jir ah kuna nool Magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya ayaa taabtay quluubta malaayin qof oo ku nool dalka Hindiya, kadib markii sawirka ay ka soo muuqatay gabar yar oo wadata baaquli, si qooraansi ahna u fiirineysa arday waxbaraneysa.

Sawirkan ayaa qabsaday baraha bulshada ee dalka Hindiya, waxaana qof walba uu u fasirtay in gabadhaas, iska daa in ay waxbarasho hesho, ay la'dahay wax ay cunto.

Arrintan ayaa waxaa aad uga damqaday dad badan oo sheegay in ay ka seexan waayeen sawirka gabadha yar, waxaana qoyska ay ka dhalatay gabadah iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ka war doonay weriyaha BBC-da ee laanta Telugu, Deepthi Bathini.

Sawirkan ayaa inta aanan la soo dhigin baraha bulshada waxaa daabacay wargeyska Telugu newspaper, waxaana uu ciwaan uga dhigay "baahida dareenka leh".

Dad badan oo ay ka mid yihiin kooxaha u ololeeya xuquuqda caruurta ayaa markii ay warbixintan ku arkeen wargeyska ka damqaday, waxaana qaar badan oo ka mid ah ay soo dhigeen akoonada ay ku leeyihiin baraha bulshada, taas oo keentay in la is weydiiyo xaaladda ay ku sugan tahay gabadhaas yar.

Image caption Divya iyo aabaheed

Kooxaha u ololeeya xuquuqda caruurta ayaa ku andacooday in gabdhaas yar loo diiday in ay hesho waxbarasho iyo raashin bilaash ah.

Aabaha dhalay gabadhan oo lagu magacaabo Lakshman, ayaa markii uu arkay sawirka gabadhiisa oo aad loo hadal hayo waxaa uu sheegay in taas ay cadaalad darro ku tahay isaga iyo xaaskiisa Yashoda.

Wuxuu sheegay in labadooduba ay shaqeyaan, wax kalena aysan qabanin balse ay ka fikiraan mustaqbalka gabadhooda.

Aabaha dhalay gabadha ayaa u muuqday qof dhibsaday sawirka laga faafiyay gabadhiisa.

"Aad ayaa uga xumaaday markii aan arkay sawirka, oo waxaan marwalba u shaqeeyo waa iyada, sawirka in laga dhigo in gabadheyda ay baahan tahay oo kale waa khalad", ayuu yiri aabaheed oo la hadlayay BBC-da.

Mr Lakshman waxaa kale oo uu sheegay in uu sugayay inta gabadhiisa ay ka gaareyso da'da waxbarashada, wuxuu intaa raaciyay in gabadhiisa loo ekeesiyay oo kale ilma agoon ah oo an heysanin wax ay cunto.

Image caption Divya oo taagan halkii marka hore lagu sawiray

Divya iyo waalidkeeda waxaa ay ku nool yihiin hal qol oo ku yaala xaafad isku raran ah oo ku taala Magaalada Hyderabad, halkaas oo aan ka fogeyn iskoolka lagu arkay Divya.

Waalidiinta gabadhan ayaa sheegay in ay shaqeyaan oo bishii ay helaan lacag dhan 140 doolar, lacagtaas oo dhanna ay ku maareeyaan noolashooda.

Mar Lakshman wax laga weydiiyay waxa ay gabadhiisa ka doontay iskoolka iyadoo wadato baaquli ayaa waxaa uu sheegay in caruur badan ay halkaas tagaan xilliyada qadada, si ay uga soo qaataan cuntada bilaashka ah ee laga bixiyo iskoolada Dowladda xiliyada qadada.

Waxaa kale oo uu sheegay in sidoo kale uu koriyo caruur badan oo ay dhaleen walaaladii oo dhintay, isagoo dedaalayana ay dhibto marka uu arko sawir noocaas oo kale ah.

Divya ayaa ugu dambeyntii la geeyay isoolkii ay tagtay iyadoo baaquliga wadata, waxaana halkaas uga bilawdday waxbarasho bilaash ah iyo qadadii ay halkaas u tegtay in ay ka soo qaadato.

Haatan waa ay ku faraxsan tahay in ka mid noqoto ardaydii ay mar ka qooraasan jirtay albaabka, waxaana meel walba oo ay aado ay dhabarka ku wadataa boorsada lagu qadaato buugaagta waxbarashada.