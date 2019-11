Image caption Khaalid

Khaalid Kheyre Yuusuf oo ah arday Soomaaliyeed oo ku sugan deegaanka Lafey ee ismaamulka Mandera ayaa natiijo wanaagsan ka keenay imtixaanka Qaran ee dugsiga hoose ee Lafey oo shalay uu shaaciyay wasiirka waxbarashada ee Kenya.

Khaalid ayaa keenay 407 buundo, iyadoo dhibacaha ugu badan ee la keeni karay ay ahayd 500.

Wiilkan oo ka dhashay qoys danyar ah, da'diisuna ay tahay 13 sano jir ayaa hooyada dhashay waxaa ay sheegtay in uu dadaali jiray, oo waxbarashadiisa uu ka adkaa, taasina ay keentay in uu maanta galo kaalinta koowaad ee deegaanka Mandera.

"Waxaan ku wanaagsanaa maadooyinka Sawaaxiliga, xisaabta iyo luuqadda Ingiriiska, waxaa igu adkaa maadada seyniska, waxaana doonayaa inaan noqdo dhakhtar", ayuu yiri Khaliid oo la hadlayay BBC-da.

Wuxuu intaa raaciyay in uu doonayo in uu dadka daweeyo, sidaasna uu ku doortay in uu noqdo dhaktarnima.

"Dhibaato badan ayaa i heysatay oo ay kamid tahay macallin la'aan, lacag la'aan iyo amni darro", ayuu raaciyay.

Image caption Khaalid Hooyadii

Hooyada dhashay Khaalid ayaa BBC-da u sheegtay in aabihii uu ahaa darawal markii dambe shaqada laga eryay, haatanna uu yahay shaqo la'an.

"Dhib badan ayaa Khaalid la soo maray, intaa oo dhan waxaa usoo dedaalayay waxay ahayd in uu horumar gaaro, oo xitaa halka doolar ee an wax uga bixin jiray waan soo deysan jiray", ayay tiri Khaalid hooyadii oo lagu magacaabo Xabiibo Yuusuf Deero.

Xabiibo Yuusuf waxaa ay dalbatay in laga caawiyo sidii Khaalid uu u dhameysan lahaa waxbarashada dugsiga sare iyo jaamacadda.

"Dabeecadiisa iyo dhaqankiisa waa uu wanaagsanaa, macallimiinta hadalkood ayuu maqli jiray, wuxuuna ahaa nin dedaalo oo waxbarashadiisa xooga saaro", ayay raacisay.

Kaalinta koowada ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa waxaa galay arday ka soo jeeda Gaarisa oo helay 419, waxaana ku xigay Khaalid oo ka soo jeedaa deeganka Lafey ee Mandera.

Deegaanka Lafey ee dhaca xadka Soomaaliya iyo Kenya ayaa sanadihii dambe ehel u noqday weerada Al Shabaab, oo waxaa deegaankaas ka dhacay weeraro badan oo ay Al Shabaab ku beegsatay dadka aan soomaali ahayn oo ay kamid yihiin macallimiinta dhigi jiray iskoolka Lafey,

Weerarada Al Shabaab ayaa waxaa ay keentay in dhamaan macallimiinta aan Soomaalida ahayn ay isaga baxaan deegaanka, arrintaasina ay curiyaamisay hannaankii waxbarashada ee Lafey.

Dad badan oo ay kamid yihiin madaxda gobolka ayaa walaac ka muujiyay macallin la'aanta heysata deegaanada gobolka waqooyi bari oo laga dareemay saameynta weerarad Al Shabaab.

Dadka deegaanka ee Lafey ayaa maanta u dabaaldegay guusha uu gaaray Khaalid, waxaana ay shegeen in ay aad ugu faraxsan guusha uu gaaray Khaalid, taasi oo ay shegeen in ay ahayd arrun filan waa.