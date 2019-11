Gurigii Hitler oo laga dhigay saldhig boolis

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Waxa ;laga yeelayo guriga wuxuu xudun u noqday dood dhalisay in maxkamad la isla tiigsado.

Guri ku yaal Austria oo uu ku dhashay hogaamiyihii Nazi-ga Adolf Hitler ayaa saraakiishu sheegeen in laga dhigayo saldhig boolis.

Wasiirka arimaha gudaha ee dalka Austria, Wolfgang Peschorn, ayaa sheegay in arintaas noqon doonto "caddayn buuxda" oo muujinaysa in aan dhismahaa lagu xusin Nazi-yada.

Hitler wuxuu dhawrkii toddobaad ee ugu horraysay noloshiisa ku qaatay dhismahaa la dhisay qarnigii 17-aad ee ku yaalla magaalada Braunau am Inn.

Sida mustaqbalka dhismahan uu noqonayo muddo dheer ayaa muran uu ka taagnaa.

Tobannaan sannadood ayay xukuumaddu ka kiraysatay ciddii lahayd, iyada oo dooneysay in ay ka hor tagto in uu u noqdo goob ay u dalxiis tagaan kooxaha midigta fog.

Beri wuxu ahaan jiray meel lagu daryeelo maalinta dadka naafada ah, laakiin heshiiskaas wuxuu dhamaaday markii haweenayda guriga leh, Gerlinde Pommer, diiday qorshe la damacsanaa ee ah in laga dhigo guriga si sahlan loo gelin karo kuraasta dadka naafada ah si sahlan u geli karo waxaanay sidoo kale diiday in ay xukuumadda ka iibiso ama ay dayac tirto.

Qorshe la doonayey in lagaga dhigo xarun qaxooti sannadkii 2014, ayaa sidoo kale la meel marin waayey.

Dawladdu waxay guriga iib khasab ah kula wareegtay 2016-kii, waxaanay siisatay 810,000 Euro.

Waxaa Austria ka taagnayd dood weyn oo ah sida uu noqon doono mustaqalka gurigaas.

Dadka qaar ayaa ku baaqay in la dumiyo halka kuwo kalena ay ku doodeen in loo adeegsado arimaha gargaanka ama laga dhigo guri dib u heshiisiineed.

Hadalkii uu Salaasadii shaaciyey Peschorn wuxuu ku sheegay in gurigaa "mustaqlabiisu yahay in boolisku adeegdsado si loo diro fariin cad oo ah in dhismahaas aan weligii loo qaadan karin meel lagu xuso hantiwadaagga waddaniyadaysan".

Hitler wuxuu ku dhashay Braunau am Inn, halkaas oo aabihii ka shaqayn jiray, 20 April 1889. Qoyskiisuna waxay deganaayeen dhismahaas dhawrkii todobaad ee noloshiisa ugu horreeyey, markii dambena waxay u guureen guri kale.

Waxay u guureen magaalada markuu Hitler saddex iyo toban jir-ka ahaa.

Wuxuu ku soo noqday oo uu joogay muddo kooban markuu ku sii socday Vienna oo ahayd xilligii Austria ay Nazi-yiintu ku toleen Jarmalka

Markii Hitler uu talada hayey (1933-45), Nazi-gii Jarmalka ka talinayey ayaa bilaabay Dagaalkii Labaad ee Dunida waxaanay qaateen siyaasad xasuuq ah oo keentay in lix milyan oo Yuhuud ahi dhintaan iyo tobannaan milyan oo kale oo rayid iyo askar ba isugu jiray.