Britain oo carruurta dalkaasi ee ku agoontoobay colaadda Suuriya soo celineyso

Lahaanshaha sawirka Reuters

Tiro carruur agoon ah oo haysta dhalashada dalka Britain isla markaana ay saameeyeen colaadda dalka Suuriya ayaa loo qaadi doonaa dalka UK, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi.

Carruurtani ayaa noqonaya muwaadiniintii ugu horreysay ee u dhashay Britain oo laga soo dhoofiyo woqooyi bari Suuriya oo in muddo ah ay maamuli jirtay kooxda la baxday dowladda islaamka.

Carruurtaasi "aan waxbo galabsan ma ahayn in ay dhibaato kala kulmaan colaadda dalkaasi Suuriya", ayuu yiri Dominic Raab oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Britain.

Carruurtani ayaa kuwooda ugu horreeya waxaa dalkaasi Britain la geyn doonaa maalmaha soo socda.

Sababo amni awgood lama shaacin macluumaad badan oo la xiriira arrinta carruurtani dib loogu celinayo dalkooga Britain.

Warbixixn qoraal ah oo uu soo saaray Dominic Raab ayuu ku sheegay "waxaanu fududeynay in carruurtaasi dalka dib loogu soo celiyo sababtoo ah arrintaasi ayaa ah mid sax ah oo ay tahay in aan sameyno. Waa in aan arrimahooga gaarka ah lagu xad gudbin isla markaana lagu caawiyo sidii ay u heli lahaayeen nolol caadi ah."

Kooxda la baxday dowladda islaamka ayaa horraan maamuli jirtay ilaa 88,000 km2 oo ku yaalla galbeedka Suuriya ilaa bariga dalka deriska ah ee Ciraaq.

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Xaaladda dagaalyahannada ajaaniibta ahi ee u dagaalamayay kooxdani la baxday dowladda islaamka ee Daacish ayaa laga doodayay tan iyo markii laga adkaaday kooxdaasi laga soo billaabo bishii Maarso ee sanadkan 2019-ka.

Dowladda Britain ayaa in muddo ah ka caga jiideysay in ay dalkeeda ku celiso muwaadiniinteeda ku biiray Daacish ee laga soo qabtay deegaannada ku yaal dhulkii ay kooxdan maamuli jirtay.

Qaramada Midoobey ayaa horey u sheegtay in ay waajib tahay in dowladahu ay dhabarka u ritaan mas'uuliyadda muwaadiniintooda ka mid noqday kooxdaasi Daacish, waa haddii bey tiri aan dacwad looga haysan waddamada laga soo qabtay.

Hay'adda xaquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in inkabadan 1,200 oo qof oo ajaaniib ah laga soo musaafuriyay dalalka Suuriya iyo Ciraaq, kuwaasi oo la geeyay waddamada Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Ruushka, Kosovo, iyo Turkiga.

Alison Griffin, oo ah madaxa arrimaha bani'aadanimada ee hay'adda samafalka ee Save The Children, ayaa sheegtay in dowladda Britain "ay isbadal ku sameynayso nolasha carruurtaasi aan waxba galabsan ee dhibaatada badan ka soo maray colaad aysan waxbo ka qaban karin ".

Waxay intaasi ku dartay in "carruurtaasi ay fursad u helayaan in ay ka soo kabtaan dhibaatooyinkaasi oo ay ku noolaadaan nolal farxad leh. Waa in aan boogaadinaa cid kastaa oo ka qeybqaadatay sidii arrintan looga dhabeyn lahaa."