Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Jeff Bezos oo deggan Medina, waa qofka labaa ee ugu taajirsan dunida, wuxuu ku xigaa Bill Gates oo deris ay yihiin.

Isku celcelis ahaan, guriga ku yaalla xaafadda Medina ee harada Seattle, waxaa lagu iibsan karaa illaa $2.8 Milyan oo dollar.

Dadka halkaas ku nool waxaa ka mid ah taajiriinta caalamka, sida laba qof ee ugu dhaqaalaha badan: Aasaasaha shirkadda Microsoft, Bill Gates iyo Agaasimaha guud ee Amazon, Jeff Bezos.

Dhaqaalaha labadan nin oo la isu geeyay wuxuu gaarayaa $209.6 bilyan oo dollar, sida ay baahisay barta Forbes.

Balse, saraakiisha deegaankaas waxay la daalaa-dhacayaan dhaqaale xumo haysata - Illaa dhowaanahan,,magaalada waxay awoodi wayday uruurinta canshuur ku filan oo lagu kaabo adeegyada bulshada sida mushaarka booliska, dayactirka jidadka iyo wixii la mid ah.

La yaabkana wuxuu ahaa in dhaqaale ka lumay uusan jirin.

Lacagta ugu yar ee soo gasha guriiba ee ku yalla Medina waa $186,000 oo dollar - marka la barbar dhigo qeybaha kale ee Seattle waa $80,000 iyo $60,000 oo guud ahaan Mareykanka ah. Waa meesha toddobaad ee ugu dhaqaalaha badan Mareykanka oo dhan.

Dhirta quruxda badan ee ka dambeeysa lagta Washington, waxaa ku hoos qarsan dhismayaasha ugu quruxda badan caalamka. Guriga Bill Gates aad buu u weyn yahay, wuxuuna leeyahay bog Wikipedia oo u gaar ah.

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Sida warbaahinta ay ku warrantay, guriga wuxuu leeyahay 24 musqulood, iyo qol soo dhoweyn ah oo aad u weyn oo lagu qaabili karo illaa 200 oo qof. gurigaas qiimihiisu wuxuu yahay $128 milyan oo dollar.

Dhibaatada dhaqaale

Iyadoo magaalada ay qani tahay, haddana, wixii ka horreeyay bishii la soo dhaafay, waxay ku jirtay "xaalad cakiran" oo dhanka dhaqaalaha ah. Waxay hoos u dhigtay lacagtii ku bexeysay illaa $500,000 oo dollar ee sannadkan 2020-ka. Shan sano gudahood taas waxay gaari kartaa illaa $3.3 milyan oo dollar.

Sida uu sharciga yahay, canshuur kordhinta waxaa sannadkiiba ay tahay boqolkiiba 1%. Magaalada waxay ku qasbanaatay in ay soo qufto lacagtii kaydka iyo in la yareeyo kharashka baxaya si miisaaniyadda loo xakameeyo, 17-kii sano ee la soo dhaafay.

Sannadkan, canshuurta hantida maguurtada ah ka soo gashay magaalada waxay gaareysaa $2.8 milyan oo dollar, sida lagu qoray warqad dadka deegaanka loo diray bishii June.

Sare u qaadidda canshuurta ee boqolkiiba 1%, waxay magaalada u suuragelineysaa in $28,000 oo dollar ay hesho 2020-ka. Lacagtaas kuma filna bixinta adeegyada aasaasiga ah, sida howlaha gurmadka degdegga ah ee caafimaadka, booliska, dab-demiska, dayactirka beeraha dad weynaha, goobaha dabiiciga ah iyo xafiisyada maamulka.

"Waa suuragal in ay kugu adkaato in aad sawirato in magaaladan aysan lacag ku filan helin si adeegyada bulshada ay u qabato, gaar ahaan xilligan. Iyadoo qiimaha guryha uu sare u sii kacayo, haddana lacagta canshuuraha ka soo gasha magaalada si gaabis ah ayuu u kordhayaa," sidaa ayaa lagu qoray warqadaha.

Lahaanshaha sawirka City of Medina

Laakiin, maamulka Medina wuxuu bishan qaaday tallaabooyiin quus ah si magaalada looga dhigo mid sii jirta. Waxay dadka deegaanka waydiisteen in ay u codeeyaan sharci cashuur dheeraad ah oo guryaha la saaro oo lixda sano ee soo socota la adeegsado.

Canshuurtaa dheeraadka ah waxaa la ansixiyay, horraantii bishan, maamulkana waxaa ka dhacay culeyskii saarnaa. Waxanay taas ka dhigan tahay in dadka leh guryaha qiimahoodu yahay $2 milyan oo dollar, ay bixin doonaan $34 dollar oo dheeraad ah, sida warqadda ku xusan.

Waa isbedel yar oo ay la kulmayaan dadka Medina oo gaaraya illaa 3,000 oo qof, laakiin waxay gacan ka geysanaysaa in magaalada ay bixiso adeegyada dadweynaha, "iyadoo wax kharash ah aan la jarin".