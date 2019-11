Magacyada dadkii ku geeryooday dab ka kacay dhisme Soomaali badan degentahay oo la shaaciyay

Image caption Dhismaha uu dabku ka qabsaday oo ka kooban 25 dabaq.

Saacaddu markii ay ahayd 4:45 subaxnimo ayaa dab xooggan ka dhashay dhisme ku yaala xaafadda ay Soomaalidu u taqaano Muqdishadii Yaereyd ama Cedar-Riverside ee magaaladda Minneapolis ee dalka Marakanka.

Dhismahan oo ah mid aad u dheer ayaa ka kooban 25 dabaq, halka uu dabku ka bilowday dabaqa 14-aad.

Dhismahan waxa uu ka mid yahay dhismayaasha ay iska leeyihiin dawladda hoose ee degmada Minneapolis

Xafiiska Baadhitaanka Caafimaadka ee Hennepin County wuxuu shaaciyay magacyada afar ka mid ah shanta qof ee ku geeriyootay dabkan maalintii Arbacadii ah, dhammaantoodna waxaa la ogaaday uu dilay qiiqa ka dhashay dabka oo hawadii ka xiray. Dadka dhintay saddex ka mid ah waxa ay ahaayeen Soomaali ah oo dhamaantood ah dad waawayn.

Magacyada iyo Da'da dadka dhintay ayaa kala ahaa Amatalah Adam, 78 jir ah, Maryan Maxamed Maxamuud, 69 jir, Nadiifo Maxamuud, 67 jir iyo Jerome Stuart, 59 jir.

''Dhibaatadii dhacday oo ay ku dhinteen shan qofood ee ka dhacday xaafadda ay Soomaalidu dagto ee loo yaqaan Muqdisho yaray waxay noqdeen saddex qof Soomaali oo dumar waawayn ah, nin wuxu ahaa caddaan ah oo ah ninka uu gurigiisa dabku ka bilowday, dad dhaawac ah way jiraan waxa kaloo dhaawac ah nin ka mid ah shaqaalaha dab-damiska'' sidaas waxa BBC-da u sheegay Cabdirisaaq Biixi oo ah dadka degan Minneapolis.

Madaxa dab-damiska John Fruetel wuxuu sheegay in dabaqa 14-aad uu soo gaaray burburay,xoogan oo ay adag tahay in lagu noolaado,'' dabaqan oo ah mid aad u dheer markii ay shaqaalahu dab-damisku yimaadeen dabaqa 15 waxay u baahan yihiin in ay sii aadaan ilaa 10 dabaq oo ka koreeya dabaqa dabku ka kacay'' sidaas waxa sheegay taliyaha dab-damiska John Fruetel.

Shaqaalaha Dab-demiska ayaa sheegay in afar kamid ah dadka geeriyooday laga helay dabaqa 14-aad halka qofka shanaad laga helay jaranjarada waxa loo qaaday Cisbitaalka oo uu ku geeriyooday mar danbe.

Image caption Dabaqa 14-aad waa goobta ay ku dhinteen afar kamid ah shanta qof.

Hay'ada Red Cross ayaa hagaajisay goob si degdeg ah loogu daryeelo dadka ka barakacay dabkan, Mubaarak Maxamed oo kamid ahaa dadka ka badbaaday ayaa u sheegay CBC in uu kamid noqday dadka ugu nasiibka badan isaga oo xambaarsan adeerkii oo jira 85 sanno waxa uu sheegay in uu isticmaalay jaranjarada.

Dadka Soomaalida ee degan magaalada Minneapolis ayaa ku jira qabanqaabo xoogan oo ay doonayaan in ay ku caawiyaan dadka dhibaatadu ay soo gaartay. Markale waxa BBC-da u sheegay Cabdirasaaq Biixi,''dabkan dab ayaa ka horeeyey sidii aan markaa tashanay ayaan u tashanaynaa, waxaan la tashanaynaa hay'adaha nala jooga,waxay qorshaysanay oo aan u balansanahay Jimcaha oo aan isugu imaan doono kuwa la doortay iyo kuwa aan la dooran xarunta jaaliyadda ee Brian Coyle ,waxa hore loo uruuriyay ilaa 9 kun oo doolar waxaan u gurman doonaa sidii aan wax ugu qaban lahayn dadka dhibku garay''

Duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey oo galabnimadii Arbacada waqti danbe ka hadlay dhibaatadan ayaa sheegay,"waxaan si dhow ula qaybsanaynaa dareenkayga dadka deegaanka,qoysaska iyo saaxiibada kuwaas oo ku toosay warkan naxdinta,burburka iyo dhimashada isugu jira,guud ahaan Minneapolis way mahadsan yihiin shaqaalaha dab-demiska naftooda ugu biimeeyay dhinaca khatarta si ay ula tacaalaan xaaladan adag iyo xakamaynta dabka''

wararka danbe ee ka soo kordha dhacadan xanuunka badan waxad kala socon doontaan warbixinada danbe