Lahaanshaha sawirka Getty Images

Musalafnimada waxay saameysay xidigo caan ah oo ay ka mid yihiin 50 Cent iyo Kerry Katona.

Balse marka aan ka hadalno musalafnimada intee qof oo naga mid ah ayaa fahamsan waxa ay tahay ?

Waa maxay Musalafnimo?

Lee Ryan

Khasaaraha ayaa loo arki karaa inuu yahay erey xun balse leh macno guud oo sahlan isla markaana fudud - waa marka ku dhawaad dhammaan wixii aad haysatay aad ku bixiso deymo lagugu lahaa.

Tusaale ahaan Maxakamadaha Uk waxaa sanad ku qaadata in qofku marka uu khasaaro oo lagu leeyahay deymo ay xal ka gaarto arrintaas si qofkiina uu bilaabo dadaalo cusub oo dadkii xoolaha ku lahaana looga qanciyo.

Dadku iyaga ayaa inta badan sabab u noqdo khasaaraha maaliyadeed ee soo gaara marka aysan haysan wax ay lumiyaan. Haddii aad qaadato deyn badan khasaaruhu waa habka lagu kala sooco.

Balse, waxaa lagu aqbali doonaa oo keliya haddii qiimaha waxyaabaha aad leedahay uu ka yaraado deynta lagugu leeyahay.

Isla markii laguu caddeeyo in aad fara marantahay, waxaa meesha ka baxaya wax kasta oo aad leedahay in ay noqdaan hantidaada waxaana loo isticmaalayaaa in lagu bixiyo deynta lagugu leeyahay .

Waxyaabaha lagu dhaqaaqayo waxaa ka mid noqon kara gaarigaaga iyo gurigaaga, balse weli waad sii joogi kartaa inaad halkaas ku sii noolaato ilaa laga iibinayo.

Waxaa jira wxayaabo ka reeban in ay ka mid noqdaan alaabahaas deynta lagu bixin karo sida alaabaha guriga oo ay ka mid yihiin Tv-ga guriga kuu yaala iyo computer-ka iyo waxyaabaha aad ku shaqeynayso hadiiba aad shaqeyso.

Lahaanshaha sawirka Getty Images

khasaaraha waa tallaabo aad u adag, sababtoo ah waxaad bixinaysaa waxkasto oo aad haysato marka sidaa darteed ma ahan arrin sahlan. Deynta way kaa bixin kartaa balse ma ahan tallaabo saxan.